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華人策劃協會CPC收到恆信理財$10,000捐款

工商記者高傑文／紐約訊
圖為捐贈儀式，前右一為Wayne Ho，右二為Derek Chan。
圖為捐贈儀式，前右一為Wayne Ho，右二為Derek Chan。

華人策劃協會(CPC)日前宣布，收到了恆信理財(Greater Hudson Financial)的10,000美元捐款，這筆資金將用於支持CPC皇后區有特殊需要者的夏季野餐和該組織的其他基本服務，以促進社區成員的社會和經濟地位。

CPC總裁兼首席執行官Wayne Ho說：「CPC非常感謝大哈德遜金融公司的慷慨支持以及他們對改變我們社區的承諾，這筆捐款將增強我們繼續提供高質量計劃和服務的能力，並使我們的社區成員能夠充分發揮在他們的教育、職業、家庭和社區方面的潛力。」

今年8月，CPC皇后區特殊需求項目，在皇后區植物園，為社區成員、家庭和工作人員舉辦了一年一度的夏季野餐活動。該活動旨在讓參與者發展新技能，瞭解他們可用的更多資源，並建立新的友誼。

「十多年來，恆信理財Greater Hudson Financial一直是CPC幫助低收入家庭、新移民、特殊教育兒童和華人社區就業方面的長期支持者」，Greater Hudson Financial總裁兼首席執行官Derek Chan 說：「我很榮幸能成為CPC的社區合作夥伴，因為我在紐約出生和長大，這是我的家。此次捐贈只是我們公司回饋社會的方式之一，我們希望盡我們所能，確保像CPC這樣的組織有足夠的資金用於亞裔美國人的倡導活動，並更好地為我們所居住的社區服務。」

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