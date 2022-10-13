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取得今秋更新版COVID防護We Can Do This預防宣傳教育活動

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
接種COVID加強針，讓自已與全家都能生活得更健康幸福。
接種COVID加強針，讓自已與全家都能生活得更健康幸福。

人們似乎已經聽夠了有關COVID-19的傳聞，但是，隨時瞭解社區中的動態、疫苗接種與病毒傳播範圍及速度，對保護您家人乃至社區的安全，仍然是至關重要的！事實上，美國現在已提供更新版疫苗，這類疫苗可以更好地預防極具傳染性的奧密克戎(Omicron)變異病毒株及其亞種。

您應該知道的有關更新版COVID疫苗的具體事項有以下幾點：要注射更新版COVID疫苗，需要先完成COVID疫苗基礎劑次接種；儘管美國已有超過2.24億人口接種疫苗，但許多人仍可透過接種可用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)或諾瓦瓦克斯(Novavax)疫苗，完成基礎劑次接種，藉此獲得保護。所有居住在美國且年滿6個月或以上的人士，均可免費接種COVID疫苗。

更新版疫苗可以提供額外保護。近段時間，輝瑞與莫德納都更新了針對COVID病毒的奧密克戎病毒株疫苗。在美國，幾乎所有COVID病例都是感染了這種病毒株，這些更新版疫苗還可以預防原始的COVID病毒。所有年滿 12 歲或以上且已完成疫苗基礎劑次接種的人士，均可接種更新版疫苗。由於病毒在不斷演變，因此疫苗每年都會針對主流變異病毒株進行更新。

更新版疫苗現已面世，可免費接種，且獲取方式簡單方便。數以萬計的地點提供更新版疫苗的接種，例如藥局、醫生辦公室、社區衛生中心等。大部分人目前都可以每年秋季接種一次COVID疫苗，就像每年接種流感疫苗一樣，可以在勞工節及10月底之間的某個時間點接種更新版COVID疫苗。

之前接種過多少次加強針劑並不要緊，所有年滿12歲或以上且已完成基礎劑次接種的人士，無論是之前未接種過，還是接種過一次或多次加強針劑，均可接種更新版疫苗。只要在接種最後一劑疫苗後已過去至少兩個月，就可以安全接種更新版疫苗。

另外，儘管接種最新的疫苗可提供最佳防護，預防因感染COVID而導致的嚴重疾病、住院及死亡，但人們也可以採取其他措施來進一步降低併發症風險，尤其是所在社區的COVID病例正在增加之時。關注當地的COVID傳播程度，有助於決定採取何種措施，例如，如果您所在社區的COVID傳播等級增加，則無論您是否已接種疫苗，在室內公共活動空間均須佩戴口罩。

未接種COVID疫苗的人士更容易患上嚴重的疾病甚至死亡，疫苗（包括更新版COVID疫苗）可以提供強效保護，預防因感染COVID而導致的住院與死亡。接種疫苗還可以減少COVID的傳播及新變異病毒株的出現，從而降低整個社區的感染風險，尤其是極易感染COVID的群體。也就是說，在今年秋季以及即將到來的節日期間，所有人都能保持更健康的體魄，與親人共度美好的時光。

如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽：www.vaccines.gov。

流感疫苗 莫德納 輝瑞

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