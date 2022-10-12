10/13「免費季節性流感疫苗注射日」活動

因應流感季節來臨，紐約長老會下城醫院《福安康寧》華人社區保健計劃及紐約中華公所聯合宣佈，本年度「免費季節性流感疫苗 注射日」活動，將於10月13日（星期四）下午一時至四時，在紐約中華公所舉行。

流行性感冒是季節性的上呼吸道和肺部感染，會導致發燒、咳嗽或咽喉痛，在秋冬季節最為常見。由於流感和2019冠狀病毒病(COVID-19)在本季節可能同時流行，因此接種流感疫苗就比以往任何時候都更為重要。儘管流感疫苗不能預防2019冠狀病毒病(COVID-19)，但它可以幫助民眾及其家人，降低患病及需要流感相關醫療照護的風險。

肺炎與流感相結合，已成全美第八大死因。每年平均有5％至20％的人口罹患流感，超過20萬人因流感併發症而住院，90%的死亡病例是65歲以上的耆老。因此，老年人口族群更應注射流感疫苗，做好安全防範。

流感疫苗有周期性，每年病毒型不一樣。有些民眾今年年初雖曾接種疫苗，但那時接種的是2021至2022年的疫苗，近期仍應再次接種2022至2023年的流感疫苗。接種疫苗能有效阻止流感傳播。

流感疫苗只限為19歲及以上成人提供，當日會準備100針疫苗，先到先得，歡迎無醫療保險 人士參加，疫苗由紐約市衛生局捐贈。

「免費季節性流感疫苗注射日」訂於10月13日（星期四）下午1時至下午4時，在紐約華埠 勿街62號中華公所大禮堂舉行，民眾可致電：212-312-5740瞭解詳情。