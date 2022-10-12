10月22日布碌崙/10月27日法拉盛舉行「健信醫保健康日」

「健信醫保健康日」CenterLight Health and Wellness Fair新聞發佈會，活動將分別在布碌崙和法拉盛舉行。

「健信醫保 健康日」CenterLight Health and Wellness Fair，訂於10月22日星期六在布魯克林的救世軍活動中心(7307 18th Ave, Brooklyn, NY 11204)、10月27日星期四在法拉盛的Glow Community Center啓揚活動中心(133-29 41st Ave, Flushing, NY 11355)舉行。健信健康日活動免費對社區開放，活動時間為上午10點至下午2點，內容豐富，歡迎大家參加。

CenterLight健信醫保總裁兼首席執行官Tara Buonocore-Rut在新聞發佈會上表示，健信醫保CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的護理和服務，幫助55歲及以上有需要的成年人，安全、獨立地在家中生活。健信醫保的全面醫療護理計劃為紐約居民服務已超過35年，服務伴隨社區擴展而延伸。健信健康日活動的宗旨，是為社區提供健康資訊與相關的信息，幫助大家有健康生活並做出明智的醫療保健選擇。

CenterLight健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin表示：「我們公司擁有五千多位會員，我們的計劃是全面醫療護理計劃，其中包括護理服務、物理治療、交通接送服務。我們能提供你們所需的服務，希望能將此服務計劃帶給華人 社區。 」Shuan感到非常榮幸，能夠得到華埠社區各大醫護及護理服務機構的鼎力支持，並希望藉此健康日，將保健的訊息傳輸給華人社區。

健康日活動中，將由CAIPA亞美醫師協會、ECAP美東華人執業醫師聯合會、Render仁德醫生提供免費健康講座、CANA美國華裔註冊護士協會，提供免費血壓篩查；還有Charles B. Wang王嘉廉社區醫療中心、Americare嘉康護理、Better Choice最佳護理、Dragon Home Care金世紀護理、Home Family Care愛回家護理、Human Care仁人護理、Golden Touch萬有護理、Longevity Health Service福康護理、True Care真愛護理、Xincon新康護理和Xtreme Home Care感恩護理等組織和公司，合作提供教育 和護理相關資訊；活動當日備有茶點和幸運抽獎。

CenterLight PACE的中文名是健信醫保，是全面式55歲及以上成年人醫療護理計劃，在紐約市、威徹斯特、拿騷和西薩福克郡的12個地點開展業務，使老年人能夠繼續在家里和社區中獨立生活。

CenterLight PACE健信醫保的工作人員，每天為成千上萬的紐約人提供多元化的醫療護理服務，覆蓋了25種語言和方言，包括英語、漢語、韓語、西班牙語、孟加拉語、克里奧爾語和俄語。

CenterLight PACE健信醫保制定個人化的護理計劃，由專業醫療團隊(IDT)執行，其中包括但不限於醫生、護士、物理治療師、營養師、娛樂治療師和其他專業人士；他們共同努力，為會員提供獨一無二、豐富多樣的護理計劃。

请在：www.centerlighthealthcare.org上，瞭解有關該計劃的更多資訊。有關最近的教育訊息和計劃更新，請訪問博客：www.centerlighthealthcare.org/blog。健信醫保CenterLight PACE推出專門的中文熱線：866-238-3232(TTY-711)，希望為華裔會員、護理人員、醫療服務提供者和社區成員，提供更有效、更便捷的服務。

如果您想參加CenterLight健信健康日活動，或有興趣瞭解CenterLight PACE的更多資料，歡迎在星期一至星期五上午8點至晚上8點，撥打：1-866-238-3232(TTY -711)查詢，或發送電子郵件至：[email protected]。