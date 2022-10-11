鹽療沙療增強身體機體能量保健養生新趨勢
位於法拉盛大學點大道上的鹽療沙療中心是一家綜合性的保健養生中心，營業項目包括礦物鹽療、沙療、美容撥筋、槌療、艾灸、拔罐等，可以活絡全身氣血、排除體內濕/寒氣、消弭身體機體長年累積的沉痾、讓身體機體氣血舒暢、恢復身體正常機能，歡迎各界人士前往體驗，保健養生。
負責人Emily表示，該中心獨家推出的礦物鹽療採用來自巴基斯坦的礦鹽。巴基斯坦礦鹽富含鐵、鈣、鉀、鎂、鋅、硅等數十種人體所需礦物質和揮發負離子，當礦鹽被加熱後，這些礦物質和負離子瀰散於空氣中，改善空氣質量，這樣的空氣可以緩解疲勞、調解緊張的情緒，有助改善呼吸道及過敏性疾病癥狀。Emily表示，鹽療有助血液循環，可以提高含氧量、增強細胞活性，可降低身體中的酸度、改善酸性體質，並可明顯減緩肩、頸、腰、膝、坐骨神經疼痛、腿寒及手麻等癥狀，還有排濕、寒、瘀及堵等效果。全身浸入式的鹽療，其效果較刮痧或拔罐療法來得更為全面。
結合古老中醫與現代科技的槌療，是以直達病灶痠痛位置的方式，敲擊經絡、筋膜、穴位及肌肉等部位，疏通病灶部位凝集的氣瘀血；氣血通暢可以有效改善頸肩痛、腰僵直痛、手腳肘麻痛等癥狀。生物電療法是針對人體生物特性，將高鹼性的外用藥透入病變組織深層，清理中和體內的酸性廢物後，代謝成鹽和水排出體外；生物電療在高鹼性離子的作用下通經活絡，達到排風、排濕及排寒效果。
Emily指出，人體中的廢毒素容易在臉上、鼻側及額頭部位囤積，造成氣血瘀塞，臉色因而黯淡無光、經絡閉塞、產生經結。面部撥筋術通過獨特的撥筋棒來撥散經結及氣結，排除毒素壞死細胞、調理氣血疏通經絡、活血散瘀，徹底解決皮膚灰暗鬆弛、粉刺、毛孔粗大等問題。
現今人們生活步調快、工作繁忙緊張，造成身體氣血瘀塞及肌肉緊繃，長久下來讓身體各部位發生問題，環環相扣之下影響整體身心健康。有鑑於此，鹽療沙療中心特推出多次療程套餐優惠，詳情請洽：917-285-2336或646-709-5870；地址：41-38 College Point Blvd., Basement, Flushing, NY 11355；七天營業：早10點至晚9點。
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