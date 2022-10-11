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聖麥可天主教學校提供雙語教學

工商記者廖學錕／紐約訊
採用中英雙語教學的聖麥可天主教學校，創校172年以來，秉持卓越學術的傳統，為社區學童提供全人教育。
採用中英雙語教學的聖麥可天主教學校，創校172年以來，秉持卓越學術的傳統，為社區學童提供全人教育。

座落於法拉盛市中心41大道上、採行中/英雙語教學的聖麥可天主教學校，現正展開新學年招生活動，並訂於10月15日中午12時至下午2時舉辦學校開放日，歡迎各界家長前往參觀教學。新學年，該校持續提供免費3K及PRE-K班，名額有限、報名從速！該校有由教區提供給符合資格家庭的助學金，減輕家長財務負擔，歡迎學生家長致電查詢就讀資訊。

今年將歡度172週年慶的聖麥可學校招收學前班至8年級學童，於2013學年起開辦中、英雙語教學，課程採用全美名校波士頓學院(Boston College)的雙語教學準則，採沉浸式教學，學童以中、英文學習及思考。根據研究報告指出，這種語言交替的學習，是現今最有效率的雙語學習模式；該校中文採用簡體中文複式教學。

聖麥可學校課程設計遵循紐約Next Generation Standards課程準則，針對資優學生施以強化課程輔導。為方便家長，該校提供早托服務，正規學校放學後設有課後輔導班。紮實的課程設計，使得該校學生每年在紐約州的會考英數成績都屢創佳績。在硬體方面，每間教室設有互動性智慧型電子白板及全方位學習設備Smart Table，並有最新設備實驗室及電腦教室。

為加強學生情緒管理能力，該校安排專人輔導學生，協助並教導學生重視自身情緒控制及適當抒發壓力，讓學生不僅能在學業上有穩定傑出的表現，還能擁有堅毅的情緒控制能力。為打造現今數位時代人才，該校特斥資8萬6千美金打造媒體中心，將教學環境及學習數位化，以最新科技設備充實學童的學習內容，裝備學童數位科技知識。除了學術教育外，聖麥可學校注重道德及信仰教育，以信念輔助道德培育，進而達成全人教育的使命。該校招收並尊重不同信仰的學童。

聖麥可學校提供來自布碌崙教區的助學金給符合資格的家庭申請，提供免費早、午餐，詳情請致電該校諮詢。聖麥可天主教學校地址：136-58 41st Ave., Flushing, NY 11355（41大道介於友聯街與凱辛納大道間）。有關10月15日學校開放日信息，請致電該校招生電話：347-399-8500（中文），718-961-0246（英文）；有關該校詳細資訊，請瀏覽該校網址：www.stmichaelsca.org，該校臉書：https://www.facebook.com/StMichaelCatholicAcademy/。

教育 招生 布碌崙

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