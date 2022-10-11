我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

美國亞裔女性癌症發病率10年內增幅最大是「它」

紐約訊
美國亞裔女性乳腺癌發病率，10年內增幅最大。
美國亞裔女性乳腺癌發病率，10年內增幅最大。

10月是乳腺癌宣傳月(The Breast Cancer Awareness Month)，乳腺癌作為女性最常見的癌症之一，許多醫師與醫療機構皆呼籲婦女重視乳腺癌的篩檢、預防及治療，可以有效降低發病率和死亡率，保持健康生活。

為迎接乳腺癌宣傳月及幫助華人讀者獲取最新健康資訊，世界日報特與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作推出第五支線上健康講座影片：《乳腺癌篩查和預防》。該講座由紐約長老會皇后醫院乳腺腫瘤外科主治醫師、威爾康乃爾醫學院臨床副教授朱明意Tammy Ju醫師擔任主講人，透過紐約長老會皇后醫院乳房中心護理醫生(Nurse Practitioner)Vivian Liu的同步口譯，給予讀者關於乳腺癌的健康資訊與正確觀念。

朱明意Tammy Ju醫師作為主講人，將透過這支影片帶領觀眾瞭解乳腺癌的篩查與預防。完整講座影片已可上線觀看，以下為本期影片摘要：

乳腺癌是女性最常見的癌症之一，在美國，大約八名女性中就有一人會患上乳腺癌。乳腺癌篩查包括每年由醫療機構提供的乳房體檢，從40-50歲開始進行乳房X光檢查或超聲波檢查，乳腺癌風險增加的患者可能需要在較早的年齡開始進行乳腺癌篩查。

乳腺癌的預防包括及時進行乳房X光檢查、保持健康的體重和飲食、戒菸、盡量減少酒精攝入。乳腺癌治療需要多名不同學科專家聯合醫治，其中包括外科醫生、放射腫瘤科專家和醫學腫瘤科專家。現今, 乳腺癌治療已經取得了相當大的進步，許多乳腺癌可以被成功治癒。

欲觀看第五支線上健康講座影片，請至網址：bit.ly/2022nypq5，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取$25亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過！

紐約長老會皇后醫院乳房中心作為一個多學科的醫療團隊，共同努力、以患者為中心，在鼓勵患者積極參與治療計劃的環境中，提供從初步篩查和診斷到手術、治療和存活的複雜護理，指導患者解決圍繞乳房疾病的複雜問題。乳房中心的外科醫生作為乳腺癌手術的專家，開創了許多新技術，並提供專家護理和先進的治療，如：保乳手術（腫塊切除術）、乳房立即重建、小型手術（包括核芯針活檢和細針抽吸）、MRI引導的乳房活檢、部分乳房射線治療、前哨淋巴結活檢、保留皮膚的乳房切除術、保留乳頭的乳房切除術。

欲瞭解更多信息，歡迎致電：718-670-1185，與位於皇后區法拉盛、森林小丘的乳房中心進行預約，或聯繫社區健康發展部：718-670-1178。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
本期講座由朱明意醫師主講，搭配同步中文口譯。
本期講座由朱明意醫師主講，搭配同步中文口譯。

手術 紐約長老會皇后醫院 腫瘤

上一則

紐約州長候選人李修頓住宅槍響 批治安惡化失控

下一則

高中博覽會暨招生說明 皇后區公所10月13日舉辦

延伸閱讀

美國華裔血液與腫瘤專家學會 召開高峰論壇

美國華裔血液與腫瘤專家學會 召開高峰論壇
53歲婦不菸不下廚 「LDCT」兩度揪出肺腺癌

53歲婦不菸不下廚 「LDCT」兩度揪出肺腺癌
7旬翁骨折痛到哀哀叫 術前神經阻斷術助緩解

7旬翁骨折痛到哀哀叫 術前神經阻斷術助緩解
早期術前輔助治療 助乳癌病友有機會「保留雙峰」

早期術前輔助治療 助乳癌病友有機會「保留雙峰」
第一夫人吉兒訪舊金山 參加防癌活動

第一夫人吉兒訪舊金山 參加防癌活動

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職