美國亞裔女性癌症發病率10年內增幅最大是「它」

美國亞裔女性乳腺癌發病率，10年內增幅最大。

10月是乳腺癌宣傳月(The Breast Cancer Awareness Month)，乳腺癌作為女性最常見的癌症之一，許多醫師與醫療機構皆呼籲婦女重視乳腺癌的篩檢、預防及治療，可以有效降低發病率和死亡率，保持健康生活。

為迎接乳腺癌宣傳月及幫助華人讀者獲取最新健康資訊，世界日報特與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)合作推出第五支線上健康講座影片：《乳腺癌篩查和預防》。該講座由紐約長老會皇后醫院乳腺腫瘤 外科主治醫師、威爾康乃爾醫學院臨床副教授朱明意Tammy Ju醫師擔任主講人，透過紐約長老會皇后醫院乳房中心護理醫生(Nurse Practitioner)Vivian Liu的同步口譯，給予讀者關於乳腺癌的健康資訊與正確觀念。

朱明意Tammy Ju醫師作為主講人，將透過這支影片帶領觀眾瞭解乳腺癌的篩查與預防。完整講座影片已可上線觀看，以下為本期影片摘要：

乳腺癌是女性最常見的癌症之一，在美國，大約八名女性中就有一人會患上乳腺癌。乳腺癌篩查包括每年由醫療機構提供的乳房體檢，從40-50歲開始進行乳房X光檢查或超聲波檢查，乳腺癌風險增加的患者可能需要在較早的年齡開始進行乳腺癌篩查。

乳腺癌的預防包括及時進行乳房X光檢查、保持健康的體重和飲食、戒菸、盡量減少酒精攝入。乳腺癌治療需要多名不同學科專家聯合醫治，其中包括外科醫生、放射腫瘤科專家和醫學腫瘤科專家。現今, 乳腺癌治療已經取得了相當大的進步，許多乳腺癌可以被成功治癒。

欲觀看第五支線上健康講座影片，請至網址：bit.ly/2022nypq5，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取$25亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過！

紐約長老會皇后醫院乳房中心作為一個多學科的醫療團隊，共同努力、以患者為中心，在鼓勵患者積極參與治療計劃的環境中，提供從初步篩查和診斷到手術 、治療和存活的複雜護理，指導患者解決圍繞乳房疾病的複雜問題。乳房中心的外科醫生作為乳腺癌手術的專家，開創了許多新技術，並提供專家護理和先進的治療，如：保乳手術（腫塊切除術）、乳房立即重建、小型手術（包括核芯針活檢和細針抽吸）、MRI引導的乳房活檢、部分乳房射線治療、前哨淋巴結活檢、保留皮膚的乳房切除術、保留乳頭的乳房切除術。