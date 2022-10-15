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美國EB-5法案重大變革　貝特曼集團服務升級

工商記者衛伯承／紐約訊
美國EB-5法案重大變革，貝特曼集團服務升級。
美國EB-5法案重大變革，貝特曼集團服務升級。

今年3月11日，美國國會宣佈重啟EB-5區域中心計畫。新法案「EB-5 Reform and Integrity Act of 2022」（EB-5改革與誠信法案）增加了堪稱美國綠卡「快車道」的兩個條款。第一，設立新的簽證預留區，簽證預留區分三類：鄉村地區專案預留簽證2,000張、高失業率地區專案預留簽證1,000張、基建專案預留簽證200張；這些新的預留區項目現在無排期問題，申請綠卡者有望快速獲批。第二，新法設置了「同時遞交條款」，「同時」是指已經入境美國的投資人可以同時遞交I-526和I-485，拿到I-485申請收據後，申請者便可合法居留美國，後續獲批工卡(EAD)和回美紙(AP)，即可獲得在美合法工作和出入境自由的權利。

對於移民申請者來說，兩個新條款創造了前所未有的歷史機遇。一方面，新「簽證預留區」的設立給申請者全家提供了快速獲得綠卡的機會，解決了困擾投資人多年的排期問題。另一方面，「同時遞交」條款為在美求學的留學生群體提供了極具可行性的身份解決方案，提早規劃即可在畢業前解決在美合法居留和工作的問題，不需要在畢業時再艱難地尋找F1、H1B、OPT等非移民簽證支持，也能大大提高求職競爭力。

面對EB-5新法新機遇，擁有20年法律服務歷史和十多年EB-5執業經驗的貝特曼集團，今年在品牌升級之後整合四大平臺，包括：貝特曼法律、貝特曼資本、貝特曼諮詢、USAeb5數位平臺。四大平臺協作，打造出完整的移民和商務法務、資本管理、客戶支援、線上服務的集合系統，力求為投資人提高成功率和安全性。

貝特曼集團創始人劉宇先生表示：「EB-5本身具有複雜的商業屬性，屬於風險投資類型，專案管理機構需要具備豐富的移民、商務法務和資本管理經驗。貝特曼用20年的不懈努力，換取了上萬個成功移民案例和數千個EB-5成功案例。希望在美國EB-5新法助推之下，貝特曼可以服務到更多家庭和EB-5從業者，實現EB-5的產業升級。」

從本質來講，貝特曼品牌運營下的EB-5基金與市場上的絕大多數EB-5基金有本質區別。貝特曼品牌代表的是EB-5投資人的利益，而市場上大多數EB-5的融資方，代表的是項目方的利益。二者身處位置不同，決定了貝特曼品牌不但在前期與客戶溝通中保持坦誠負責的態度，更是在後期的專案跟蹤以及客戶維權上，有著積極的處理態度和完善的法務支持。

為了方便服務客戶，提供客戶諮詢途徑，2022年，貝特曼集團所屬移民業務公司——貝特曼諮詢（中國），在上海、北京等一線城市重新選址。中國的辦事處新址將為廣大仲介機構和移民客戶提供本土化、全方位的業務支援，內容包括：資訊支援、專業培訓、項目評估、法務配套、投資風控、美國客服六大方面。貝特曼集團希望依靠自身二十餘年的專業經驗，憑藉中美兩地嚴謹的投資風控模型、豐富的法務資源及業內領先的數位業務平臺，能夠助力移民行業升維，從而貢獻自己的力量。

貝特曼法律集團地址：299 Broadway, Ste 1005, New York, NY 10007，電話：212-608-8880，傳真：212-966-6683，電郵：[email protected]

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