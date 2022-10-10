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國稅局報告指出短信詐騙激增告誡納稅人保持警惕

紐約訊

美國國稅局今天提醒納稅人，以國稅局為主題、旨在竊取個人與財務信息的短信詐騙，近期有所增加。

到2022年為止，國稅局已經識別並報告了數千個，與針對納稅人的彩信、短信、短信詐騙相關的欺詐性域名。最近幾個月，尤其是在過去幾週，以國稅局為主題的詐騙呈指數級增長。

詐騙活動以手機用戶為目標，詐騙信息通常看起來像是來自美國國稅局，放出虛假新冠疫情減免、虛假稅收抵免或假裝幫助建立國稅局在線賬戶等誘餌。

報告與國稅局相關的網絡釣魚短信詐騙，國稅局有一個收件郵箱，僅用於處理國稅局、財政部和/或與稅務相關的在線詐騙；涉及其它機構和/或品牌的詐騙，則不應報告給此郵箱。納稅人如果收到與國稅局相關的騙局，請將其報告至：[email protected]

向國稅局報告以國稅局為主題的短信，可以讓安全專家跟踪和阻止這些騙局。個人如果向國稅局報告詐騙短信，應在一封電子郵件或短信中，同時包含詐騙信息的正文和發件人信息，最好將實際短信複製到電子郵件中；如有必要，也可發送屏幕截圖。另外，也可以在複製詐騙短信後，通過短信7726(SPAM)轉發給無線供應商，這有助於他們在未來發現和阻止類似的消息。

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