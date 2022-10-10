社區各界攜手傳承媽祖文化，共同成為媽祖文化精神的弘承者、踐行者和推動者。

2022年10月4號農歷九月初九，是中國傳統節日重陽節，社區各界人士齊聚在美國媽祖廟，與世界各個宮廟共同紀念天後媽祖羽化成神1035周年，祈求世界和平、社會和諧、人民和睦、疫情早日結束，共沐媽祖靈光。

本會出席的有：董事長朱榮斌、主席黃明萍、主持譚康健、秘書長郭靚、常務副主席薛建明、陶淑梅、榮譽主席張金印、副主席陳金春、翁建平、郭新旭、嚴麗霞、顧問黃明隨等義工們，與會的有紐約和統會會長馬粵、美國華人 華僑聯合總會陳鍵榕、美國福建華人聯合總會主席李華、紐約市議員黃敏儀、前紐約州眾議員 孟廣瑞、美國福建會館主席陳昭銀、福州閩江口媽祖基金會主席倪周劍、美國福建商會林慈飛主席、中美收藏家協會柳智富、美國國際藝術聯合會鄭泉財、旅美經貿總商會主席張勝旺、PCF範廣強會長、美菲亞總商會主席梁麥克、美國梅花同鄉會會長鄭師飛、常務副會長林學平、美國岑氏宗親聯誼會會長岑錫鋒等社區僑領。

媽祖生於海又升於海，歷代朝廷褒封為「夫人」、「妃」、「天妃」，直至「天後」。媽祖信俗是中華民族奉為國家祭典的三大神明之一（另兩尊是黃帝和孔子）。

美國媽祖基金會屬下的美國媽祖廟，自2015年開光以來，每一年農歷三月二十三暨媽祖春祭、農歷九月初九暨媽祖秋祭，為媽祖敬仰者舉行盛大的頂禮膜拜儀式。平時每一天開門，凝聚媽祖情懷、講述媽祖故事，攜手弘揚「立德、行善、大愛」的媽祖精神。

媽祖文化具有民俗性、海洋性、區域性乃至世界性的文化要素，已有一千多年的歷史，經歷了發祥的孕育期、發展的波折期、文化的沉澱期、傳承的定型期。這一過程積累的文化厚土，漸進形成了媽祖文化體的四大特征：民間底座、海洋底色、文化底蘊和品牌底氣；海洋底色是她的文化之魂，民間底座是她的文化之基，文化底蘊是她的生命之源，品牌底氣是她的文化之旗。

2009年9月30日，媽祖信俗成功入遺，媽祖文化走出國門、邁向世界。2019年9月6日，美國媽祖基金會得到中國莆田湄州媽祖祖廟與中華媽祖協會的授權，首次在聯合國圓滿成功主辦了「首屆媽祖文化論壇」，受到了各界人士的高度讚賞。這在中華媽祖文化發展史上具有偉大的里程碑意義，開創了新局面，讓屬於全人類共同的精神財富不斷注入新的生機與活力，為構建人類命運共同體和世界文明做出了新的貢獻，並由此產生了廣泛的國際影響力，彰顯出滿滿的正能量；不僅擴大了媽祖信俗和媽祖故鄉的知名度、美譽度，而且提高了媽祖文化世界品牌的認知度和傳播力度，使更多媽祖信仰者、敬仰者、傳播者增強了對世界非遺保護和傳承的使命感和責任感，有力地推動媽祖文化至世界每個角落。媽祖信俗成功入遺最大的變化，莫過於把媽祖信俗從文化層面進行了提升，是一枝奇葩。媽祖的濟世情懷感天動地、萬眾共仰，她不朽的大愛精神堪稱典範，千古流芳。在全球化背景下推進媽祖文化精神是華人共同的重大責任，華人們應攜起手來，共同成為媽祖文化精神的弘承者、踐行者和推動者。