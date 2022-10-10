打破對貧困的刻板印象「貧窮：並不是你所想的那樣」

出席啟動記者會的各機構代表。

由非營利性媒體機構F.Y. Eye和Undo Poverty: Flushing的多個重要社區團體共同主導，名為「貧窮：並不是你所想的那樣」的宣傳活動正式在法拉盛 啟動，旨在打破長期以來圍繞貧困的刻板印象。

該活動將以六種語言形式：英語、中文、韓語、西班牙語、印度語和烏爾都語，出現在法拉盛的公共場所，如看板和公共汽車亭等；同時，該活動還會在法拉盛居民能接觸到的網站上進行。宣傳活動是由紐約市 最大的地方扶貧慈善機構ROBIN HOOD資助的，這些廣告將從10月3日到11月27日在法拉盛各處展現。

Opportunity Insights的調查表明，現在的美國夢——從貧困走向經濟的機會，在美國實現的可能性，比在加拿大、丹麥或英國都要小。紐約市當地資料顯示了一個類似的情況：每年都有更多的紐約人在貧困與小康中不斷迴圈，而不能永遠擺脫貧困。

華人策劃協會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)說：「經過多年的努力和合作，華人策劃協會很高興能啟動這項活動，以改變社會對法拉盛貧困狀況的看法。迄今為止，我們的研究和社區參與工作表明，我們需要更公開地談論社區的貧困問題。我們感謝我們的合作夥伴和F.Y. Eye幫助我們共同創建這個運動，這將啟發更多積極的對話，並在這個關鍵的主題上取得進展。」

「這是一個前所未有的運動，我們非常榮幸能夠成為其中的一部分」，紐約市非營利媒體機構F.Y. Eye的執行董事潔西嘉·托利達諾(Jessica Toledano)說：「有多少廣告活動會專注於打破圍繞貧困的汙名？一般來說，廣告公司會推廣品牌或產品，極少有機會能在像貧困這樣具有煽動性和爭議性的話題上改變人們的想法。」

「瞭解貧困的概況、複雜性和細微的定義，是消除貧困的關鍵。 在紐約市，低收入紐約人中增長最快的人口是亞裔 ，特別是亞裔移民人口，他們當中有很多是有工作並且每天都去上班的，但卻入不敷出」，ROBIN HOOD的Mobility LABs倡議主任Lori Boozer說：「如果對什麼是貧困和誰在經歷貧困沒有一個共同的、更明智的理解，那麼讓低收入的紐約人擺脫貧困將仍然難以實現。『UNDO POVERTY』運動不僅僅發掘了皇后區法拉盛的貧困真相，還照亮了整個城市的貧困真相——貧困是普遍和持久的，是困擾我們城市不平等現象的根源，而解決方案將需要調動各部門的資源，來給予所有紐約人一個公平的機會。」

市議員黃敏儀說：「法拉盛的貧困增長是全市平均水準的28倍，但在亞裔社區，貧困是我們很少去公開討論的一個問題。我衷心希望這個大膽的新廣告活動和UNDO POVERTY: FLUSHING的倡議，能激勵我們開始尋找解決這個問題的真正辦法。」

州參議員劉醇逸(John C. Liu)說：「想要解開貧困和經濟不公的問題，必須從破除許多刻板印象和迷思開始。亞裔美國人長期生活在『模範少數民族』假像的陰影之下，這種假像讓絕大多數的人錯誤地認為所有亞裔美國人都很成功並且是富有的，儘管他們仍佔據著城市中貧困率最高的基數。」