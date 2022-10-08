銀光航空推出地產投資項目

位於佛羅里達州 坦帕大灣區 Zephyrhills的SilverLight Aviation「銀光航空公司」，是一家美國的飛機製造公司，專門生產一款AR-1自轉旋翼機（股票代碼：RNWR）。銀光航空是美國軟銀資本(ASC Global)旗下的子公司，現在特別推出一個非常優質的航空地產項目——SilverLight Aviation Park（銀光航空飛行小鎮），並提供40%的股權給符合資格的投資 人來參與合作。

這個項目是以建造一個占地100英畝的「航空俱樂部」為投資主體，包括一條3000英尺長的跑道、200個停機庫（第一期100個）、一個飛行俱樂部。佛羅里達州是美國排名第一的航空大州，共計有超過25萬架的各類私人飛機，並且該數字還在持續增長中。然而，可供購買或是租賃的停機庫是嚴重不足的，供需嚴重失調導致一位難求，因此建設航空停機庫是一項極為有利可圖的投資機會。以坦帕大灣區為例，目前一個面積1,400平方英尺的停機庫，市場價格約為10萬美元起步，而且數量極為稀少，屬於極為稀缺的資源。

銀光航空將全球首創，採用最先進的3D打印技術（混凝土）來建造這個航空地產項目，這個科技能夠達到建造速度快、建造成本低、整體強度高這三大優點，為投資方取得投資週期短和投資回報高的雙重效益。該方案在建造成本方面能夠節約至少50%的資金投入，在建設週期方面則能夠節約三分之二的施工時間，且由於無需進行精緻的內飾裝修（只需水泥塗料、一盞照明電燈、一個插座），因此投資報酬率能夠達到普通住宅地產投資的250%以上。

這次的股權招募計劃籌集最低投資金額5萬美元起（每股1美元，投資週期1年，可以轉換為2023年的新IPO股份/發行價每股5美元），公司提供100%投資本金擔保。有興趣的朋友歡迎電詢David先生：631-397-1111，「銀光航空公司」網站：www.SilverLightAviation.com。