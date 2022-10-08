台灣食品全球「GO」在美國拉開序幕　小美手搖飲雲霧雪糕首場展示

小美手搖飲雲霧雪糕首場展示和試吃在紐約Jmart新世界進行。

為協助台灣食品業者的海外推廣，台灣經濟部聯合外貿協會，於8月啟動「台灣食品全球GO」。和樂公司(Well Luck Co)作為多個知名台灣美食 品牌的代理商，承辦美國場活動，攜手各大亞洲超市進行台灣美食的展示和推薦。該活動於9月30日至10月2日，在紐約及芝加哥 正式拉開序幕。小美冰棒作為最具台灣特色的美食之一，首場在紐約Jmart新世界和芝加哥Park to Shop香港超市同期進行，場面熱烈，新品雲霧系列雪糕廣受歡迎。

提起小美，近年最火的當然是黑糖珍奶雪糕。2019年，小美首創將黑糖珍奶手搖飲翻轉為還原度超高的雪糕，一經上市便迅速躥紅，從台灣到海外、從華人到老外，就連英國新生代歌手杜娃黎波也把這款雪糕發到IG，令該款雪糕成為超級網紅，台灣美味再次影響世界。

之後小美繼續翻轉台灣街頭的手搖飲品，打造手搖雲霧系列雪糕，將手搖掛杯的效果完美復刻到雪糕中，讓雪糕擁有雲霧繚繞的紋路，不僅好吃，顏值更是滿滿！另外，小美還與手搖杯品牌CoCo都可聯名，把超人氣百香雙響炮變成冰棒，酸甜百香果搭配珍珠和蒟蒻，完美復原手搖飲的豐富口感！

和樂公司及時引進了這些創新口味雪糕到美國市場，並在這次「台灣食品全球GO」展場中提供免費試吃和推薦。展場上集中展示了最受歡迎的珍珠抹茶、珍珠紅茶。還有今年的新口味阿法奇朵、玫瑰蜜、黑醋栗巧酥等。展示現場氣氛熱烈，消費者可以通過轉盤遊戲隨機得到一支雲霧系列雪糕，這讓大家興奮不已。參與者表示，疫情 開始後已經很久沒有這樣熱鬧的展會了，參與者試吃後紛紛表達了對小美產品的喜愛和支持，也希望台灣的美食可以在美國推廣並走向世界。

「台灣食品全球GO」展示活動將從10月一直持續到12月，在全美各大超市展開，悅氏、桂冠、陳允寶泉、塔吉特等多個台灣美食品牌將陸續多場次亮相，希望大家繼續關注，可以在和樂公司facebook：@welluckco上查詢時間和地址。下一個週末10月7日-9日，Jmart新世界將繼續進行台灣悅氏飲料的展示和試吃，大家切莫錯過！