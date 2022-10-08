紐約人壽夏紅 廣邀各界業務菁英加入團隊

紐約人壽高管、長島分公司總經理John Curry現身招聘會，讚許華裔業務團隊在紐約人壽的貢獻。

紐約人壽緬街分行經理夏紅(Hong Miller)，日前於曼哈頓紐約人壽總公司內舉辦業務人員招聘說明會，當天帶領與會者參觀聞名全球的紐約人壽大樓金色屋頂並登高望遠，讓與會者感受財富百大企業的雄偉。長島分公司總經理John Curry及華裔市場美東市場主任Yi Wang出席說明會，為與會者介紹紐約人壽的歷史及現況，並解說在紐約人壽內的壽險 金融職涯的發展性，現場互動頻繁、討論熱烈。

會中，夏紅分享她的從業初衷及心得。她在中國原本是小兒科醫師，後來懷著創業夢來到美國找尋機會，在嘗試幾項工作後，選擇加入壽險業的紐約人壽。從業務代表到前年晉升至分行經理，一路走來，歸納這份在紐約人壽的工作，有五點使她深愛著這份工作：1. 不需花錢投資 ，這份工作最基本也是最大的投資就是對工作的熱情、對自己的鞭策及對目標的執著；2. 時間自由、彈性，自己擬定工作計畫，按照自己的步調追求個人及團隊目標；3. 收入無上限，辛勤努力工作的成果屬於自己；4. 優厚的福利，紐約人壽提供401k、失能保險及醫療保險 等福利給合格的業務代表；5. 提升自我、實現人生價值，紐約人壽針對每個人對職涯發展的需求，設計各個階段的培訓計畫，包括入門的人際溝通、銷售技巧，到中階領導、規劃及管理知識和經驗傳承，甚至到高階的分行經營等培訓課程。在紐約人壽， 每個人都可以選擇從事銷售業務路線或是團隊管理路線，也可以申請到總公司擔任技術幕僚要職，紐約人壽的很多高管都是從基層業務代表做起的。

很多人對於加入壽險業存有很多的疑問，其中最常問到的就是：「為什麼要從事壽險？」會中，夏紅團隊中的成員分享他們加入紐約人壽時的初衷及心境。這些成員中包括成功的小商家主，挑戰自我、追求人生另一事業顛峰；也有退休專業人士，剛開始只是因為想要管理自己的壽險金融產品才加入團隊，受訓考上執照後，為親朋好友規劃各類壽險金融相關財務規劃。夏紅以自身經歷總結這個問題，醫療從業經歷讓她看盡了生命的無常與恆常，壽險業是一份關懷人性的工作，需要專業及熱情。現在的她正與時間賽跑，帶領她的團隊，及時、迅速地為社區民眾提供壽險相關資訊。夏紅廣邀有志之士加入她的團隊，一起成就自我、創造美好人生。

紐約人壽夏紅團隊電話：609-969-8385，辦公室地址：39-02 Main St., 2nd Floor, Flushing, NY 11354，歡迎致電詢問，加入紐約人壽夏紅團隊。