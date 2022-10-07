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紐約巿室內供暖啟動王師傅教您冬日節約能源

工商記者鍾淑美／紐約訊

寒意漸濃，紐約巿室內供暖也於本月啟動。「順風冷暖空調公司」王師傅總結多年對暖氣爐保養和修護的經驗，提出一些節約能源的觀念，供僑胞參考。

順風冷暖王師傅表示，由於設備老舊或錯誤的使用方式，有大約一半的暖氣系統沒有發揮最大效能。平時若能對暖氣設備進行適當維護、提升絕緣效能、隔絕冷空氣、設定適當溫度，平均將可省下30%的暖氣費。

王師傅提出以下建議，有助家中暖氣發揮正常效能：

1. 清洗或更換暖氣濾網：每個月至少清洗或更換濾網一次，並且每隔幾周就檢查濾網是否乾淨，或依照暖氣製造商建議的方式更換清理。

2. 確保散熱器或出風口暢通：每隔一段時間就應清理散熱器或出風口，確保沒有被家具、地毯、窗簾等擋住。家具應與散熱器保持一段距離，不要在暖氣旁放置任何會阻礙通風的物品或在上方放置毛毯，以免暖氣無法發揮應有效果。

3. 裝置可調節溫度器：使用智慧型恆溫器或裝置一個可調節的溫度器，把室內溫度調整到不覺得寒冷的程度即可，溫度設定不宜過高。在睡覺及出門時，可以將室內的溫度調低。

4. 使用加濕器：比起濕潤的空氣，乾燥的空氣會讓人感覺更寒冷，一般的加濕器可使家中溫度感覺提高5度，而且暖氣會使房間內變得乾燥，使用加濕器可幫助呼吸更舒適，鼻子及皮膚也會感覺比較舒服。

5. 偶爾「放水」：如果使用的是熱水循環供暖系統，每季至少應「放水」一次，即將散熱片中的水或空氣放出來，以免空氣或水中雜質影響熱水循環。如果不清楚如何操作，應諮詢專家。

6. 適時打開窗簾或百葉窗：在冬季的白天，可將窗簾及百葉窗打開，讓陽光可以照進屋內，在夜裡則關上以減少冷空氣進入。

7. 放置反射墊：在外牆及散熱器之間放置隔熱反射墊(heat-resistant radiator reflector)，以減少熱量流失。

暖氣機在正常使用下，約有20至30年的壽命。時常檢查暖氣設備、擁有良好使用習慣，可以讓您擁有一個溫暖的家，更能省下不必要的暖氣費用。如果想要將設備汰舊換新，最好雇用具有認證的技工。

「順風冷暖空調公司」擁有專業註冊執照安裝保修團隊及百萬保險安裝，隨時為客人提供專業建議，同時還提供完整的快速安裝、保養、修護等售前及售後服務，包括中央空調、分體空調、暖氣爐、熱水爐等。「順風冷暖空調公司」服務紐約五大區和紐澤西，是一家有良好信譽的空調總匯。王師傅擁有多項美國專業證照，專精維修、安裝和保養，可以解決各種電路相關的疑難雜症。

王師傅親自安裝並到府免費估價，歡迎洽詢，順風冷暖空調公司地址：41-25 Kissena Blvd（法拉盛百利大廈），電話：917-348-5230。

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