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張清醫生談三高疾病及預防

工商記者張莎莎／紐約訊
張清 內科全科家庭醫生(Qing Zhang，M.D., Ph. D., Internal Medicine/PCP)
張清 內科全科家庭醫生(Qing Zhang，M.D., Ph. D., Internal Medicine/PCP)

有豐富臨床經驗的內科全科/家庭醫生張清醫師是醫學雙博士，以第一名的總成績畢業於湘雅醫學院。湘雅醫學院是由耶魯大學和美國雅禮協會(Yale-China)在湖南長沙創辦的中國最早的醫學院。之後，張醫生在紐約Montefiore附屬醫院完成內科住院醫培訓，獲美國內科特考文憑，就職於Northwell系統醫院，主要管理ICU及住院病人。張清醫師目前在多家康復中心/療養院擔任主治醫師，照顧很多中老年患者，累積了豐富的急重症和慢性疾病診療及康復治療的臨床經驗。

張清醫師出生於醫學世家，從祖輩到父輩都是著名的中醫專家。張清醫師除了內科全科外，還是一位眼科醫學博士，曾在Nature自然醫學等中外醫學科學期刊發表多篇學術論文，主編及參編專業、科普書籍二十餘部，獲得國家自然科學基金、美國NIH基金，並多次在國際學術會議上演講。

張清醫生表示，高血壓、高血糖、高血脂俗稱三高，屬於基礎代謝性疾病。三高疾病早期症狀並不明顯，不會直接影響身體功能，這個階段身體的病變還沒有開始，只要通過患者和醫生的共同努力，經過一段時間控制和調整，就有可能會慢慢自行緩解。但是如果錯過這個時期，高血壓、高血糖就會對局部的血管、神經造成傷害；高血脂則會在血管中形成粘稠的物質附著於血管壁，長期堵塞形成斑塊，引起動脈粥樣硬化並阻礙循環系統的功能，從而導致各種急性併發症和慢性併發症，引起噁心、嘔吐、頭暈、頭痛以及各種心、肺、腦、腎、足等多器官疾病，出現腎臟功能受損、眼睛視網膜病變、周圍神經病變等情況；通常表現為四肢麻木、心腦血管病變，比如腦梗死、心肌梗死、心臟驟停等。

三高疾病的發生是由遺傳和環境等多種因素造成的，包括飲食無規律、消化不良、脾胃失和、吸煙、飲酒過多等。我們平時應注重低鹽、低脂、低糖的飲食，講究粗糧細作，包括大米、麥子、玉米、紅薯類、蕎麥等可以搭配著吃，不僅有助於均衡營養，也讓口味選擇更為豐富。同時要注意多喝水，水果和蔬菜要多吃，盡量保證每天蔬菜和水果的重量在500克到1000克以上。另外還要保證蛋白質的攝入，從營養的角度來看，適當的增加優質蛋白質，對於改善體質、提高免疫力都有幫助，一般應盡量減少紅肉類，可以多吃豆類、魚類、淡水魚和海魚等。此外，適當參加體育鍛煉，也可以增強體質、控制體重。

針對高血脂、高血壓、高血糖等情況，一般是給予降脂、降壓、降糖治療。張清醫生表示，根據血脂、血壓、血糖的水準，應該個性化、針對性地選用降脂、降壓、降糖藥物。常用的降脂藥物包括他汀類的和貝特類，降壓藥有鈣離子拮抗劑、血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素受體拮抗劑、β受體阻滯劑、利尿劑。降糖藥主要有七類：格列奈類、雙胍類、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類、磺脲類等，應在醫師的指導下規範用藥。

由於早期的三高一般無症狀、無異感，可在每年健康體檢時發現，通常疾病發展比較緩慢，所以只要早期及時發現就能有效地控制，對病症進行調整。張清內科全科/家庭醫生診所，為三高患者建立健康檔案，指導防治三高、早期干預心腦血管等系統併發症。張清醫生治學嚴謹，對患者認真、耐心、有愛心，真正做到醫者仁心。該診所主治高血壓、糖尿病、高脂/高膽固醇、心臟病、肺部慢性病、呼吸道感染、感冒、肺炎、鼻炎、哮喘及過敏症、頭暈頭痛、貧血、關節炎、骨質疏鬆、腸胃病、肝炎、腎臟病、尿道炎、性病皮膚病、甲狀腺疾病及各種心/肝/膽/肺/胃/腸疾病；診所內還附設：Covid19旅行/回國檢測、遠端視頻/電話門診、年度健康體檢、入學/就業前體檢、HHA護理工體檢、結核測試、各種疫苗及預防注射（流感、肺炎、肝炎、破傷風、帶狀皰疹、麻腮風疫苗、乳頭瘤病毒疫苗）；同時還有心電圖、肺功能、胃菌檢查、婦科檢查、驗尿驗孕、各種抽血檢查、癌症篩查等。

如有任何健康疾病問題諮詢，歡迎致電張清內科全科/家庭醫生診所，電話：718-799-0918，地址：136-36 39th Ave, 5th floor, Flushing, NY 11354（法拉盛39街136-36號5樓，大停車場/飛躍皇后對面，安康寧藥房樓上5樓），門診時間：週一至週六早上9:30至下午5:30；接受各種保險，無保險患者優惠。

診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。
診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。
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高血壓 醫學 三高

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