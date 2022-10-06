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中國信託銀行推出定期優惠存款利率最高可達3.00%

工商記者鍾淑美／紐約訊

中國信託銀行即日起推出11個月定期存款特別優惠利率2.75%，以及13個月定期優惠利率3.00%。定存開戶金額$5,000以上及符合其他條件者，可獲得該優惠利率，優惠至10月31日止。

據瞭解，該次定存優惠利率必須為新資金，而非由既有中國信託帳戶中轉出。獲得此優惠利率，客戶必須開設或擁有該行個人或商業支票帳戶。既有中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或$10, 000新資金（以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠；詳情請至中國信託銀行各分行瞭解。

中國信託銀行持續深耕社區，目前全美擁有16家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州。今年還將開設更多實體分行，為客戶提供完整的銀行網絡及專業的金融服務；新籌劃的位於核桃市、天普市及托倫斯地區的分行，將於今年下半年陸續投入營運。

中國信託銀行秉持著「We are Family」的經營理念，除了關心每一位客戶外，更瞭解中小型企業的金融需求，將會持續為客戶量身規畫專屬的金融理財產品，並使客戶享有全球性高品質的專業服務。「中國信託銀行」網址：www.ctbcbankusa.com，中國信託銀行紐約緬街分行電話：718-886-5600。

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