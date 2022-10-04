打破對貧困的刻板印象「貧窮：並不是你所想的那樣」宣傳啟動

貧窮：並不是你所想的那樣」在中文報紙上的廣告

由非營利性媒體機構F.Y. Eye和Undo Poverty:Flushing的多個重要社區團體共同主導，名為「貧窮：並不是你所想的那樣」的宣傳活動正式在法拉盛 啟動，旨在打破長期以來圍繞貧困的刻板印象。

該活動將以六種語言 – 英語、中 文、韓語、西班牙語、印度語和烏爾都語在法拉盛的公共場所，如看板和公共汽車亭，以及在法拉盛居民能接觸到的網站上進行。宣傳活動是由紐約市最大的地方扶貧慈善機構ROBIN HOOD資助的，這些廣告將從10月3日到11月27日在法拉盛各處展現。

中文版的廣告詞尤其令人深思：「80%的法拉盛居民都有工作，但他們一半的工資都花在了房租上」。在全國範圍內，Opportunity Insights的調查表明，現在的美國夢 – 從貧困走向經濟機會在美國實現的可能性比在加拿大、丹麥或英國還要小。紐約市當地資料顯示了一個類似的情況：每年都有更多的紐約人在貧困與小康中不斷迴圈，而不是能永遠擺脫貧困。UNDO PROVERTY：FLUSHING將探索這些迴圈，並在尋找和測試大膽的新模式來應對這一挑戰。

活動的社區主要合作機構-華人策劃協會總裁及首席執行官何永康（Wayne Ho）說，「經過多年的努力和合作，華人策劃協會很高興能啟動這項活動以改變社會對法拉盛貧困狀況的看法，」。「迄今為止，我們的研究和社區參與工作表明，我們需要更公開地談論社區的貧困問題。我們感謝我們的合作夥伴和F.Y. Eye幫助我們共同創建這個運動，這將啟發更多積極的對話，並在這個關鍵的主題上取得進展」。

「這是一個前所未有的運動，我們感到非常榮幸能夠成為其中的一部分，」紐約市非營利媒體機構F.Y. Eye的執行董事潔西嘉-托利達諾（Jessica Toledano）說。「有多少廣告活動會專注於打破圍繞貧困的汙名？一般來說，廣告公司會推廣品牌或產品。極少有機會能在像貧困這樣具有煽動性和爭議性的話題上改變人們的想法。」

「瞭解貧困的概況、複雜性和細微的定義是消除貧困的關鍵。 在紐約市，低收入紐約人中增長最快的人口是亞裔 ，特別是亞裔移民人口，他們當中有很多是有工作並且每天都去上班的，但卻入不敷出。」 ROBIN HOOD的Mobility LABs倡議主任Lori Boozer說。「如果對什麼是貧困和誰在經歷貧困沒有一個共同的、更明智的理解，那麼讓低收入的紐約人擺脫貧困將仍然難以實現。‘UNDO POVERTY’運動不僅僅發掘了皇后區 法拉盛的貧困真相，還照亮了整個城市的貧困真相 –貧困是普遍和持久的，是困擾我們城市的不平等現象的根源，而且解決方案將需要調動各部門的資源，來給予所有紐約人一個公平的機會。」

「如果我們確定和要實施對於脫貧有意義的解決方案，就必須正面解決這些問題，」亞洲人平等會行政總監俞思亮（Thomas Yu））說。「即使在我們自己的社區，人們也不願意承認貧困的存在，特別是當涉及到許多瀕臨無家可歸的家庭和住房不穩定的嚴酷現實時。這項活動有可能幫助激發一場富有同情心的坦誠對話，討論我們如何能夠幫助到我們最脆弱的鄰居爭取更光明的未 來。」

「紐約兒童中心很高興成為這一開創性的活動的一部分，並致力於打破世代貧困，」青年發展部高級副總裁尼古拉斯-費雷拉（Nicholas Ferreira）說。「太多的家庭在努力工作，做著社會要求的一 切，但卻陷入了無盡的貧困迴圈。 我們一起致力於學習更多，做得更好，為我們的家庭和社區服務。 我們可以一起消除貧困。」

「民權中心對與ROBIN HOOD和F.Y.Eye.共同發起這項新的戰略倡議感到興奮不已，」民權中心執行主任John Park說。「許多 "UNDO POVERTY：FLUSHING "的合作夥伴在新冠疫情之前就開始 工作和開會，不僅通過在當地人的指引和建議下在當地調查問題和發掘潛在的解決方案，而且還分析和提供如何能更好地去瞭解法拉盛的貧困結構和障礙。我們看到並繼續看到的是，新冠疫情以一種非常真實的方式，造成了一種幾乎無處不在的不確定感。一個人的生活、選擇和資源可以在任何時刻消失，沒有任何保證。我們覺得現在是該談論貧困問題的時候了。」

「皇后區公共圖書館很自豪能夠成為這個多夥伴運動的一部分，以制定和實施有效的解決方案來減少貧困，」皇后區公共圖書館社區學習部主任法特瑪-蓋蘭(Fatma Ghailan)說。「獲得資訊、新技能和技術對經濟穩定至關重要，當人們朝著實現財務安全的方向前進時，皇后區公共圖書館將隨時準備幫助他們學習如何使用這些工具。」

「通過我們與UNDO PROVERTY: FLUSHING的合作，我們希望瞭解如何提高擺脫貧困的可能性 –提供一個跳板，而不是一個安全網 – 以及有效的脫困措施，」RIVERFUND的首席生產辦公室 Otto Starzmann博士說。「就這項規劃而言，『流動性』被定義為三個組成部分 – 『經濟成功』、『主體感』和『歸屬感』。」

市議員黃敏儀說：「法拉盛的貧困增長是全市平均水準的28倍，但在亞裔社區，貧困是我們很少去公開討論的一個問題。直到我們能坦誠地開始進行這些困難的討論之前，我們都將無法有意義地去解決這些導致我們許多鄰居在經濟上掙扎的因素。我衷心希望這個大膽的新廣告活動和UNDO POVERTY: FLUSHING 的倡議，能激勵我們開始尋找解決這個問題的真正辦法。」

紐約州參議員劉醇逸(John C. Liu)說：「想要解開貧困和經濟不公的問題，必須從破除許多刻板印象和迷思開始。這些觀念常常阻礙有需要的人尋求和接受援助。亞裔美國人長期生活在『模範少數民族』的假像的陰影之下。這種假像讓絕大多數的人錯誤地認為所有亞裔美國人都很成功並且是富有的，儘管他們仍佔據著城市中貧困率最高的基數。這項活動旨在幫助消除這些和其他有害且錯誤描述，同時提高人們對普遍存在的貧困現象的認識，並最終提供一條通向經濟流動的途徑。」

「通過我們社區工作和承諾為社區中的兒童、家庭和服務不足的群體提供所需服務和機會，我們看到了法拉盛社區團體的直接影響以及他們在皇后區所做的重要工作。我們希望這個開創性的“貧困：這不是你想的那樣”活動將有助於建立更開放的對話，不僅是關於貧困這個話題，而且是我們大家可以一起做些什麼來設計更好的解決方案，以創造更持續和更高品質生活。」紐約大都會隊 Amazin' Mets 基金會和社區團隊的聯合負責人 Jane Son 說。

UNDO POVERTY: FLUSHING的成員是該地區乃至整個皇后區最有影響力的社區組織之一。他們是：

- 亞洲人平等會（AAFE）

- 紐約兒童中心（The Child Center of NY)

- 華人策劃協會（CPC）

- 民權中心(MinKwon Center for Community Action)

- 皇后區公共圖書館（QPL）

- RIVER FUND