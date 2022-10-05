我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

工商記者林敏儀／紐約訊
PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。
PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。

佔地萬平方英尺的「PLAN T Inc.東案食品」，是北美第一大批發體系「HOJA FOOD」在佛州唯一的區域代理，更是佛州第一家珍珠奶茶及台灣小吃原物料批發，橫跨紐約、維吉尼亞等各大北美城市。該公司於4月正式在佛州與您見面，他們的團隊提供全方位專業飲品知識，從開店培訓到機動配送車隊，為您提供一條龍的高品質服務。

●成為客戶事業拓展的堅強堡壘

PLAN T Inc.經營團隊理念：「誠信、穩定、效率是我們的本質，突破是我們的追求。」PLAN T自許能成為客戶從開店、營運到展店等各事業階段的好夥伴，建立長期合作關係外，更成為客戶事業拓展的堅強堡壘。他們攜手紐約、維吉尼亞的批發團隊，隨時掌握市場動向，並在物流配送上提供更機動完善的服務。

●專業顧問團隊，提供一條龍式整合服務

PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。他們洞察客戶的需求，提供創新的商品及菜單，實時反應市場潮流，協助店家成為茶飲業中的領頭羊。

歡迎洽詢PLAN T Inc.茶飲培訓教室，更多公司服務內容及相關產品資訊，請聯絡業務窗口索取：[email protected]

服務據點：

●佛羅里達：東案食品PLAN T Inc.

地址：7400 Technology Dr., UnitB, West Melbourne, FL 32904

電話：772-255-2622

WeChat：plantsales

●紐約：御茶食品Yu Cha Corp

地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377

電話：718-898-6888、718-898-6889

WeChat：yuchacorp

●維吉尼亞：豐茶食品Fun Tea

地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110

電話：703-678-6288

WeChat：funsales168

佛州 維吉尼亞

上一則

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

下一則

要求廢除24小時工作制 華裔護理員再抗議

延伸閱讀

快看世界／留守佛州觀光小島 居民拍下颶風後慘狀

快看世界／留守佛州觀光小島 居民拍下颶風後慘狀
呼吸不一樣的空氣 6條值得一遊的東岸濱海公路

呼吸不一樣的空氣 6條值得一遊的東岸濱海公路
才送往他州 佛州迎回無證客 時薪15元清理颶風災區

才送往他州 佛州迎回無證客 時薪15元清理颶風災區
佛州送走無證客又迎回 以時薪15元協助清理颶風災區

佛州送走無證客又迎回 以時薪15元協助清理颶風災區
太陽能社區離重災區僅12哩 挺過風災沒停電

太陽能社區離重災區僅12哩 挺過風災沒停電

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
一名亞裔男子清晨被人發現死在孫逸仙中學(Pace High School)與羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的小巷內，遺體被運上紐約市法醫辦公室的車輛。(記者張晨/攝影)

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

2022-09-29 15:13
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子