靜安寺：紐約市區法拉盛中心佛教寺院寄託先人靈灰龕位 供奉祖先牌位

靜安寺春蘭閣

百善孝為先、敬老尊賢乃中華民族推崇的思想道德，美東華人 社區的僑胞也需要有一處傳統又肅穆的歸依之地。北美紐約市 區法拉盛 中心唯一有先人靈灰安置服務的佛教寺廟——靜安寺(Jing'An Buddhist Temple of Flushing)，座落於王子街35-22號，靠近北方大道，交通便利，是提供寄託先人靈灰長久居所和親朋好友祭奠先人、敬拜神靈進香祈福許願的清靜之地。

陳麥潔明女士擔任靜安寺的顧問，已經服務華人葬儀事務近四十年。2014年，在機緣巧合下，陳太與多位秉持相同理念的社區好友經多番商討，在原有設計構思上融入專業的理念，讓靜安寺在保持生活化的同時也兼具傳統化和專業化，經歷了包括構思籌劃、設計送審、動土興建、選材配飾、竣工查驗等將近八年的艱苦等待，終於在各方的共同努力下，靜安寺正式服務大紐約華人社區，成為一所更適合先人安居的福地，永享安寧。

共分五層的靜安寺位於法拉盛王子街，在繁華的紐約市區鬧中取靜。寺內裝潢莊嚴肅穆、環境清幽宜人、佛像慈悲端莊，每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求；靈灰甕的獨特設計概念，是源自靜安寺奠基人陳麥潔明女士遵循佛家的「慎終追遠」之理念有感而發，可證其對先人的敬仰之心。

靜安寺一樓冠名「牡丹堂」，寺廟的接待和服務台在大堂入口的右側。進入寺院大門向內走，穿過雲屏為寺院的正殿，有三尊金光閃閃的大佛正對著大門，寓意佛光普照，兩側的區域則是放置先人靈灰壽盒的地方。

二樓「春蘭閣」共分室內與室外兩個區域，室內的中心區域內有白玉的佛祖禪修坐像在勁松樹下，先人靈居圍繞在佛祖像的四方。室外的陽台區域專門設置了金爐、祭壇和休息區，方便親友在祭祀、敬香拜佛、供奉紙錢的同時，可以在戶外休息，呼吸新鮮空氣。

三樓冠名「梅花園」中心區域內供奉了一尊形態逼真的地藏菩薩，感召菩薩的功德和慈悲、超度眾生、消除世間的業障，遠離苦難、往生淨土，走向極樂國度。

四樓「觀蓮臺」中心區是靜安寺最標誌性的樓層，眺高樓頂的蓮花燈下是一尊慈祥的觀音菩薩塑像站立在蓮花池中，她的腳下是潺潺的流水和水池面上盛開的蓮花，讓人心曠神怡，呈現寧靜祥和、超凡脫俗的氛圍。

樓下「聚福祠」是靈灰甕和祖先牌位的安放區域，祖先牌位的材質均選擇優良的花梨木以及統一的設計和色調。寬敞的廳堂提供佛教大師主持佛祖壽誕、超度法事、祭祀祈福的儀式，慧燈不滅、法輪常轉，靜安寺的光明燈可供眾信燃燈供奉，祈求福報、保佑平安。法師為先人提供超度服務，也會定期為信奉者講解佛法，藉此弘揚佛法和中國傳統文化之理念。

靜安寺共設有八千多個靈灰甕龕位，不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，從$6300至$16800不等。選擇一個尚好位置的靈灰壽龕並配上一個特別設計與製造精良的靈灰甕，這便是對先人最大的敬意，也令家人和良心得到無限安慰。靈灰甕採用純正的黃銅鑄造，背面均刻有「慎終追遠」字樣，正面用以雕刻先人的名字。靈灰壽龕分有單人（12英寸x12英寸x12英吋）、雙人（12英寸x24英寸x12英吋）兩種，每個龕位鋼鑄框架均有金色花卉雕塑、鑲嵌潔淨玻璃，精工雕琢、品觀俱佳。