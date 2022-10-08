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「美國新一代生殖醫學中心」重新定位生育保健

工商記者高傑文／紐約訊
「美國新一代生殖醫學中心」的辦公室
「美國新一代生殖醫學中心」的辦公室

位於曼哈頓的「美國新一代生殖醫學中心」(GENERATION NEXT FERTILITY)設施先進，由華裔陸柔嘉(Janelle Luk)醫生任醫學總監，多名頂尖美國醫生組成的專家團一起為客人提供高效生育方案，圓一個生育夢想！

新一代生殖醫學中心將一支專注且訓練有素的醫生、護士和醫療助理團隊聚集在一起，他們對自然和傳統療法都有深入的瞭解， 富有同情心並致力於幫助每一位患者。

醫學總監陸柔嘉醫生是醫學博士、美國婦產科科學院院士，也是紐約認證的內分泌生殖頂級專家。作為「新一代生殖醫學中心」的總監，陸醫生叩開了世界試管領域的大門，致力於滿足每個病人的不同需求，提供個性化的治療方案。

十年磨一劍，陸醫生帶著她多年在生殖醫院的經驗，共同創辦了「新一代生殖醫學中心」。陸醫生曾在兩個極富盛名的紐約生殖中心工作，她在其中一家更是擔任醫療總監的職位，治療過各個年齡階段的女性，並為她們提供最優質的治療方案。陸醫生豐富的生殖治療經驗，使得她在傳統型試管嬰兒IVF、替代型試管嬰兒或是自然週期、溫和刺激週期等各色治療中遊刃有餘，可以滿足客人不同的需求。

陸醫生在生殖內分泌學領域上頗有建樹，從醫期間曾發表過多篇論文，並在海內外（包括中國大陸及香港）發表其研究結果，使她在業界享有舉足輕重的學術地位。陸醫生的研究方向包括：卵巢功能退化、不明原因不育、多囊卵巢綜合征和習慣性流產。

陸醫生共同創辦「美國新一代生殖醫學中心」，不僅因為她喜歡這份事業，更是因為她想讓更多女性擁有對自己身體的控制權，在眾多不同的生育治療方案中挑選一款最適合自己的。陸醫生和她的團隊將攜手患者，共同打造一個適合客人的治療方案，在最大程度上增加懷孕幾率，圓一個生育夢想。

陸醫生自幼隨父母從香港移民至美國，她的學歷及醫學訓練都相當完整，包括康奈爾大學理學士、耶魯大學醫學院、哈佛婦產科住院醫項目、耶魯大學醫學院生殖醫學與不孕症專科醫學培訓等。

共同創辦人愛德華·內雅特(Edward J Nejat)醫生擔任中心的執行總監，是醫學博士和美國婦產科科學院院士。德華·內雅特醫生是一名出色的生殖內分泌專家，除了卓越的醫術外，他還有著一顆同情憐憫之心，在為病人提供最專業臨床建議的同時，還懷有一顆關愛的仁者之心；他的專業領域包括試管自然週期、微刺激試管週期、不明原因不育、卵巢功能減退、凍卵和捐卵及移植週期等。

「美國新一代生殖醫學中心」主治：卵子冷凍、贈卵/贈精及代孕、單身/同性合法生育(LGTBQ+)、自然週期試管嬰兒(NATUAL IVF)、第三代試管嬰兒(PGT-A & PGT-M)、黃體期卵巢刺激、富血小闆血漿等，專門治療高齡婦女及多次試管失敗者。

「美國新一代生殖醫學中心」24小時熱線：212-641-0906，地址：115 E 57th Street, 11 FL, New York, NY 10022，網站：www.generationnextfertility.com，微信ID：gnf500。診所營業時間：週一至週五上午7點至下午5點，週六上午8:30至下午3點。

「美國新一代生殖醫學中心」的辦公室
「美國新一代生殖醫學中心」的辦公室
傑西．凱德醫生
傑西．凱德醫生
陸柔嘉醫生
陸柔嘉醫生
愛德華．內雅特醫生
愛德華．內雅特醫生

醫學 耶魯大學 香港

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