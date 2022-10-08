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連續三年榮獲紐約市公寓暢銷冠軍　11 Hoyt 獨立產權公寓立即入住

工商記者吳瀰／紐約訊
布魯克林全新57層豪宅11 Hoyt一室到四臥公寓，出租自住皆可，高投資報酬率，持續熱賣中！
布魯克林全新57層豪宅11 Hoyt一室到四臥公寓，出租自住皆可，高投資報酬率，持續熱賣中！

榮獲2019到2021連續三年紐約市公寓暢銷冠軍的11 Hoyt，位於布魯克林市區和布朗斯通布魯克林的十字路口，交通便利，是一幢全新設計、57層高的大樓。其外牆使用了獨特稀有的波浪型飄窗設計，貫穿了190套戶型，每套房子在兼具私密性的同時，高達約2.4米的窗戶都能享有不同的風景，或對望華爾街、或遠眺紐約港河景和自由女神像或面向布魯克林繁華的市中心，甚至多者兼得，盡享曼哈頓全景天際線！價格從$759,000到$3,400,000以上，現正持續熱賣中，歡迎立即入住！

深圳萬科攜手全美知名開發商Tishman Speyer（代表作：洛克菲勒中心），在布魯克林中心打造了一個全新地標華宅項目11 HOYT。11HOYT與Brooklyn Point僅兩個街區之隔，同樣位於布魯克林市中心，其別具一格的動感飄窗設計，令該樓宇在周圍建築中格外突出，據悉大樓的設計靈感來源於其周邊的褐石聯排屋。

11 HOYT是三家世界一流公司鼎力合作下的知名住宅建築新地標，由全美知名的創新型建築設計室Studio Gang操刀（主導人Jeanne Gang是2019年入選時代週刊100位最有影響力的人物之一），而室內設計則由來自倫敦的Michaelis Boyd Associates負責。Studio Gang在傳統的布魯克林褐砂石(brownstone)的經典上，以凸窗為設計的精神和靈感，將大樓外觀設計出此起彼伏的波濤，宛如在天際間的一片海灣。公寓的物業配套也禮聘了2017 ASLA（美國景觀設計師協會）居住設計榮譽獎的獲得者Hollander Design團隊，打造了約27,000平方尺的私人花園。此外，11 Hoyt擁有超過55,000平方英尺、無與倫比的室內和室外設施，位於32樓、占地約7000平方尺的天空俱樂部（Sky Club）設有私人用餐和娛樂場所，可欣賞壯麗全景的電影院和音樂排練室等娛樂設施。三樓的公園俱樂部包括健身中心、75英尺健康鹹水游泳池salt water lap pool、壁球場、瑜伽室、蒸汽浴室和桑拿浴室、聯合辦公休息室、遊戲室、兒童遊樂室等，還有無縫相連到室外的私人公園。 樓宇共57層，提供481套居室，擁有從統艙到四居室的不同類型公寓；除了私人花園外，還有汽車旅館、戶外狗狗跑道、健身中心、瑜珈室、壁球場、休息室、圖書館、虛擬遊戲室、放映室、音樂工作室等。

11 HOYT獨特的扇形立面和超大窗戶，可欣賞布魯克林市區和曼哈頓下城的壯麗景色。室內設計由來自倫敦的Michaelis Boyd Associates負責，讓有藝術家氣息的溫暖閣樓設計與精湛的建築工藝結合，使得布魯克林傳統的褐砂石特色展現出融合的現代感。所有住宅均提供10英尺高的天花板高度、優質的寬幅美國白橡木地板、住宅洗衣機、烘乾機以及內置技術，包括支持WiFi的智能恆溫器、選定位置的集成USB插座、Latch智能入口門鎖等，極為現代化，深受年輕上班族的喜愛。11 HOYT為住宅提供兩種截然不同的裝飾色調，以來自布魯克林典型生活的靈感，提供兼具傳承和經典的設計，其豐富的觸感、高質的建材以及品味和價值，絕對經得起時間的考驗。

此外，11 Hoyt的同一開發商Tishman Speyer（代表作：洛克菲勒中心），將在未來重新改造一個預計約62萬平方尺的經典商業和現代商務辦公結合的梅西A級辦公大樓。直線距離11 HOYT大樓1公里範圍內，有11所優質大學和2所優質高中，周邊13條地鐵線無縫連接曼哈頓，3站直達華爾街、4 站到時代廣場。11 Hoyt位於布魯克林市中心，在NBA布魯克林網隊主場巴克萊中心旁，周邊遍佈品牌店、大型超市、潮流餐廳。

11 Hoyt現在提供無接觸、親臨看房預約，請聯繫銷售團隊以獲取更多資訊。電郵：[email protected]；預約電話：347-752-5053；網址：11hoytbrooklyn.com。

窗戶高達2.4米，所有美景一覽無余。
窗戶高達2.4米，所有美景一覽無余。
布魯克林全新57層豪宅11 Hoyt一室到四臥公寓，出租自住皆可，高投資報酬率，...
布魯克林全新57層豪宅11 Hoyt一室到四臥公寓，出租自住皆可，高投資報酬率，持續熱賣中！

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