張德海律師提供處理家暴的法律見解

張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有著20年的經驗。

很多時候華人 夫妻誤以為在美國打911可以調解夫妻矛盾、解決婚姻問題、讓夫妻重歸於好，但事實上打了911之後矛盾反而加劇，最後以離婚收場，與當時報案者的初衷反其道而行。執業於大紐約地區的張德海律師特別提供其見解，供僑胞參考。

張律師表示，當911接線員收到你的求救電話時，很少會耐心傾聽你的長篇愛情故事，而是按標準程序立即派員警上門，一旦發現受害者便馬上將肇事者逮捕；美國的員警極少如中國民政部門一般參與夫妻之間的調和。在美國，受害者的定義十分廣泛，即使沒有受傷也可能被認為是受害者。雖然肇事者被逮捕並不等於他（她）有罪，但一旦被銬上手銬帶走、打指模、拍照列檔、到法官面前過堂，這當中的過程使很多當事人自尊心受到屈辱，無法用語言形容。肇事者可能會被暫時釋放並等待下次開庭的時間，但法庭基本上會給受害者一份保護令，限制施暴者聯絡與接近受害者，因此施暴者有時連家都歸不得；要是肇事者在美國沒有合法身份，下面緊跟著就是移民局 上門。

對受害者而言，可能當初的打算只是想通過打911給對方一個下馬威，以此挽救婚姻，但實際造成的殺傷力卻遠遠超出當時的預估。有時，即使受害者想撤案或已經和對方和解，政府未必願意撤銷肇事者的刑事案子。在美國，家庭暴力是政府事務，不是家庭事務。

張德海律師建議，如果婚姻出現小問題，只是需要進行調解的話，雙方應該去見婚姻輔導專家而不是打911，找親戚朋友或熟人調解也行。然而，如果遭配偶毆打，或者隨時隨地會被配偶傷害，請毫不猶豫地撥打911，這個時候911是您的生命線！

張德海律師在處理刑事、婚姻及移民案子方面有多年經驗，法拉盛 辦公室地址：飛越皇后大樓136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354，電話：718-463-1111，歡迎預約前往諮詢。