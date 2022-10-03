金&楊聯合律師樓分享O1簽證資訊

O-1簽證是1990年移民 法新列出的一種簽證，從某種程度上來講，是對H-1B專業人員工作簽證 在等級上劃分的產物。此簽證是簽發給在科學、藝術、教育、商業或體育領域中，具有傑出才能的人赴美工作的一種非移民類工作簽證，它沒有配額限制，美國雇主不需要向勞工部門報備或背書。

O-1簽證可以解決以下情況的難題：（1）H1-B沒有抽到而OPT 即將用完；（2）在博士後期間把OPT給用完了；（3）想把H1-B Cap Exempt轉為普通的H1-B，但是又沒有OPT去覆蓋四月到十月的間隔期；（4）J簽證持有人找到了職位，想要豁免回國服務要求；（5）須緊急赴美工作而等不及H1-B。

那什麼樣的人可以申請O-1簽證呢？要符合移民法上可申請O-1簽證的條件，主要有下面兩種分類：

（1）O-1A，在科學、教育、商業或體育領域的頂尖人才。如：獲得過國際大獎（如諾貝爾、奧林匹克）的；發表過重要的學術文章；其成就被主流媒體報導過；擔任過評委評判同行業他人的工作成果；在該行業取得相對高的報酬等。

（2）O-1B，在藝術、電視電影行業獲得過非凡成就的人。如，獲得過奧斯卡、艾美獎、格萊美獎項的；取得同行業較高薪酬的；其成就受到國內及國際認可的；在大製作中擔任領銜主演等。

對於O-1A中的頂尖技能與O-1B的傑出能力的要求，法律則有不同的規定：頂尖技能指的是在科學、教育、商業或體育的領域中，居於此領域中一小部分人所具有的頂端水準。一般可用來證明的文件材料可以有：國際性的大獎（如諾貝爾大獎）、其他在此領域的國際性獎項、發表過此領域認可的重要性文章、擔任此領域專業人士認可的組織會員、專業期刊發表等。傑出能力是指在在藝術或建築領域具有很高的成就，包括具有高知名度或者位居領導地位。電視電影產業中，則須證明自己有領先於其他同行的成就和技術，包括獲得的獎項和提名，或在知名的影視作品中擔任重要角色等。

有些人誤以為O-1簽證就是EB-1A，事實並非如此。雖然美國EB-1A移民和O-1簽證之間存在著巨大的相似之處，但是他們有著根本的差別。比如EB-1A申請人拿到的是永久綠卡，O-1簽證申請人拿到的是非移民類別的簽證；EB-1A申請人的家人可隨同移民，並可在美國合法工作、上學，而O-1簽證配偶只可隨同前往美國，卻不能工作；EB-1A申請人可在美國無時間限制地長期居住，O-1簽證一般最長給申請人3年時間；EB-1A申請人可自己通過移民仲介來申請移民，O-1簽證則需雇主幫助申請人申請簽證。

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