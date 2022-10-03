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痤瘡剋星：AviClear鐳射治療儀安全有效消除困擾

工商記者衛伯承／紐約訊
痤瘡剋星：AviClear鐳射治療儀，安全有效消除困擾。
痤瘡剋星：AviClear鐳射治療儀，安全有效消除困擾。

幾乎每個人都有過長痤瘡(Acne)的經歷，每次照鏡子看見長了痘痘的臉龐就會不禁感到鬱悶。陳敏麗西醫診所推薦採用最新的AviClear痤瘡鐳射治療儀，針對這種慢性皮膚病，提供更安全、更簡單、更有效的解決方案，從源頭上治療痤瘡，讓您獲得最佳的治療體驗。Cutera廠家推薦宣傳優惠，凡訂購AviClear痤瘡鐳射治療(Treatment)，可享買二送一或可減$1000折扣，須在10/22/22至11/03/22期間內使用，到期即止、機會不再。

痤瘡又稱「青春痘」，常發於12-24歲的青少年，通常是因皮脂腺分泌增加、毛孔阻塞、飲食習慣不佳或作息不正常，從而造成痘痘長不停的情形發生。痤瘡是常見的皮膚狀況，是由皮膚下面的毛囊堵塞造成的，油脂和死亡的皮膚細胞堵住毛孔，可爆發皮膚病灶（通常稱為粉刺或青春痘）；爆發最常見於面部，但也可出現在背部、胸部和肩部。大多數人的痤瘡通常會在三十多歲之前消失，但有些人到四十多歲和五十多歲時，仍然還有這一皮膚問題。

痤瘡屬於一種毛囊皮脂發炎的疾病，當毛囊開口過度角質化，加上皮脂腺分泌旺盛，就容易導致過多的皮脂堆積在毛孔；若又伴隨細菌大量繁殖，就會促使毛囊發炎並形成痤瘡。痤瘡分為粉刺型痤瘡(Comedones)、丘疹型(Papules)、膿皰型(Pustules)、結節型(Nodules)

和囊腫型(Cyst acne)五大種類，任何種族及年齡的人都可患上痤瘡，但最常見於青少年和青年人。青少年時期出現的痤瘡更常見於男性，痤瘡可以在成年後繼續生長，而這樣的情況更常見於女性。

唯一獲美國FDA批準CUTERA的AviClear專有技術，提供安全有效的痤瘡鐳射治療，可以用於治療輕度、中度和嚴重的痤瘡患者。AviClear鐳射治療儀針對這種慢性皮膚病，提供了一種更安全、更簡單、更有效的解決方案，助病患消除困擾、恢復光彩。

AviClear採用創新的1726納米波長設計，強度更低、頻率更高，可以選擇性地針對皮脂腺並進行下調，從而減少活躍的痤瘡，安全有效地從源頭上治療痤瘡。人性化設計考慮到病患的舒適度，採用AviCool接觸冷卻技術，可以獲得最佳且安全的治療體驗。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供PRP美容煥膚、Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑（雀斑）、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療及去疤痕等服務。此外，該診所還提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射，以及瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室（電梯按PH 1樓），預約電話：718-887-1566。為方便顧客，可掃描陳醫生診所二維碼預訂免費諮詢。

痤瘡剋星：AviClear鐳射治療儀，安全有效消除困擾。
痤瘡剋星：AviClear鐳射治療儀，安全有效消除困擾。

華埠 FDA

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