流感可致重症及死亡　仁德醫生呼籲盡快接種疫苗

仁德醫生呼籲盡快接種流感疫苗。

時至入秋，隨著流感季節的來臨以及防疫措施的不斷放鬆，紐約仁德醫生提醒民眾應把握時間在11月前接種流感疫苗 ，年長者最好接種高劑量疫苗。

紐約仁德醫生集團的內科醫生朱德寧表示，儘管目前公眾關注的重點是新冠肺炎，但流感也不容輕視。和新冠一樣，流感對於老人及慢性病患者來說也有極高的危險性。流感的併發症可能包括肺炎、耳部感染、鼻竇感染和慢性疾病惡化，如心力衰竭、哮喘等，嚴重者可能入院甚至死亡。

朱德寧醫生建議，六個月及以上的人士都應接種當季的流感疫苗，且最好在11月之前就完成接種。依據CDC建議，年長者可考慮接種高劑量(High dose)流感疫苗，以獲得足夠的免疫系統反應;民眾可以同時接種流感疫苗以及近期開始接種的、針對奧密克戎變種病毒的新型新冠加強針。

畢業於廣州醫科大學的朱德寧醫生擁有美國內科專科特考文憑，任布碌崙信義會醫院、紐約下城醫院、紐約聖雲仙醫院主治醫生，可以治療高血壓 、糖尿病、高膽固醇、心臟病 、腦中風、骨質疏疏鬆、甲狀腺功能異常、頭痛、貧血、尿道炎、性病等，並提供各種疫苗和體檢。朱德寧醫生內科診所地址：華埠堅尼路185號305室，電話：212-966-8286。