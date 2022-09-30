池坊花道示範表演會10/6布朗士植物園舉行

林教授研究並教學數十載，能充分體現池坊花道的傳統、真髓、哲理、精神和五百五十多年的歷史積累。

國際插花協會(Ikebana International)紐約分會和布朗士植物園 ，將在下週四10月6日的11點至1點，聯合舉辦池坊花道示範表演會，由加州 三藩市池坊最高層級（十八級）的林浩權(Joseph Lam)教授示範。

林教授研究並教學數十載，能充分體現池坊花道的傳統、真髓、哲理、精神和五百五十多年的歷史積累，展現出因時代變遷而不斷演變的花型。

國際插花協會在全球和北美洲各大城市都設有分會，最早成立的洛杉磯、舊金山和紐約都已有六十多年了，擁有無數愛好插花的會員，旨在透過花道建立友誼。

池坊是最古老的插花藝術創始者，經過五百多年傳到笫四十五代傳人，也從池坊花道衍生出許多派別。國際插花協會就是由池坊、小原流、草月流、一葉式、古流、龍生派等組合而成的國際組織，造就萬千愛好者的花藝，廣傳美學經驗並帶給人們的喜悅和滋潤的人生。

布朗士植物園New York Botanical Garden, Ross Hall, 2950 Southern Boulevard, Bronx, NY 10458，植物園另有菊花展等特展；詳情和訂票，請上網：https://Ikebanany_NYBG_demo.eventbrite.com，電郵：[email protected]；入場票包含免費停車和園內其他展覽。