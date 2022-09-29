鄧氏中醫表示，腎病是一種常見的複雜急慢性疑難病，西醫列為泌尿系統疾病，分為：急性腎小球腎炎（急性腎炎），以血尿、高血壓 、水腫為主要症狀；急進性腎小球腎炎，病情發展急驟，由蛋白尿、血尿迅速發展為無尿（或少尿）性腎功能衰竭，預後不良；慢性腎小球腎炎，是多病因引起的、通過不同的發病機制有不同的病理改變、原發於腎小球的一組疾病；隱匿性腎小球疾病，是單純性蛋白尿和（或）血尿；IGA腎病，是一組不伴有系統性疾病、腎活檢/免疫病理在腎小球系膜區、以IGA為主的免疫蛋的沉積，血尿為主要症狀；腎病綜合症。是由不同原因造成各種腎臟病理的一組腎小球疾病。

鄧醫師表示，腎病有起病急、複雜、變化迅速、來勢猛、易變化鄧特點；也有腎病比較緩慢，有些病患長期處於穩定狀態。腎病在中醫屬「水腫、癃閉、關格、虛勞、腰痛」等範疇，病因多為人體脾腎肺虛損，損及各臟腑功能，並以脾胃腎膀胱虛損為主。病情逐步發展，使病情加重複雜，最快導致正氣虛衰，引發各種腎病；也有由外因感受六淫邪毒，內因為傷於飲食、七情情志、先天不足、煩勞過度、房事過度、 損傷正氣等。臨床表現為全身惡（怕）寒、 無力、浮腫思睡、四肢冰涼、痰多、鼻塞流涕、噁心、嘔吐、高熱神昏、皮膚斑瘀、失眠，便秘等。

辨證論治是中醫對腎病的優勢，根據症狀不同，標本緩急、急則治標、散寒疏風、化痰利水、運化脾胃、化濕解毒、活血化瘀、疏肝理氣、溫化脾/腎陽氣，切勿亂用補劑。中藥治療可使血透時間延長，血透次數上升的幅度也較小，有助於提高機體的代償調節能力，在血透處理各種併發症具有較好的優勢。只要遵守治病求於本，觀其脈證知犯何、隨證治之，就會有療效。舉例：李某、女、63歲，初診自述西醫診斷腎只有四分之一功能（建議洗腎），血壓160/95、糖尿病 、全身無力、惡（怕）寒、咳嗽，稍有活動便氣喘頭暈口臭（尿素味），口苦口乾、咽乾、腹脹痛喜按、腰酸、尿蛋白+++、大便常時不成形、夜尿2-3次、脈左寸稍有力、關尺沉、右略沉、舌質淡紅、苔白膩略乾；證屬腎虛表寒、胃實脾虛、肝郁、溫脾清胃、溫腎散寒、疏肝化痰；自凝方：蒼術、茯苓、藿香、豆蔻、菖蒲、白芷、柴胡、黃芩、石膏、半夏、杏仁、木蝴蝶、陳皮、桂枝、生薑、甘草。二診：盡服上方5劑，上症稍改善，脈右軟左稍沉、舌質淡紅、苔白膩略乾；去黃芩藿香，加紫苑、麻黃、附片，經過近四個月治療後完全治癒，患者十分高興。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片同樣，歡迎致電。電話：917-330-3108，曼哈頓地址：43 E. Broadway（東百老匯）#303, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵 ）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave（#A座1樓E）Flushing, NY 11355。