「愛在金秋音樂會」，中美聲樂藝術家唱響法拉盛市政廳。

由中美聲樂藝術家聯盟舉辦的「愛在金秋音樂會」，將於10月8日（星期六）下午1時至4時在法拉盛 市政廳舉行，歡迎愛樂朋友及早購票入場欣賞、共度金秋。

成立於2017年的中美聲樂藝術家聯盟，是中美優秀專業聲樂人組成的非牟利團體，在紐約大都會藝術中心及華人社區的舞臺上得到廣泛的支持與讚譽。從慰問老人中心到同鄉聯誼會，從紐約圖書館到林肯中心、卡耐基音樂廳，該聯盟先後演出了數十場音樂會，得到紐約市政府頒發的音樂服務社會的傑出貢獻獎。中美聲樂藝術家聯盟於新冠疫情期間，先後在線上舉辦六場音樂會，得到廣泛的關注與好評。

中美聲樂藝術家聯盟演出團隊有中外聲樂歌唱家和社區的聲樂愛好者，用歌聲讚頌人間大愛、讚美大自然與和平。「愛在金秋音樂會」的主題是花好月圓人團圓， 融匯中國民歌、中國通俗流行、百老匯 音樂劇及歌劇 形式。據本次活動的策劃及藝術總監吳郁介紹，本次音樂會的演員陣容集結了來自中美兩地、非常優秀的專業聲樂人，包括：兩位非常熱愛中國的美國音樂家Robert Weintraub演唱《黃河頌》，以及Aaron Scarberry演唱《天路》；韓國女高音Jaeyeon Kim碩士畢業於曼哈頓音樂學院，曾多次獲得國際聲樂比賽大獎並出演多部歌劇女主角，將為大家帶來歌劇「波希米亞人」中的詠嘆調；美聲女高音吳郁為大家帶來宋代古詩詞愛情歌曲《越人歌》；男低音尚斌演唱《莫斯科郊外的晚上》和《喀秋莎》；著名女中音史豔嬌以一首《花好月圓》唱出對美好的追求；由社區優秀的演唱嘉賓尹熙鵬醫生及陳凌分別帶來《桃花依舊》和《思鄉曲》，代表著社區音樂水準的中堅力量；最後壓軸的是聲樂博士田簫鳴及著名民族聲樂歌唱家張欣。田簫鳴將演唱經典百老匯歌劇魅影中的《音樂之夜》和《故鄉的雲》；張欣將演唱《好日子》和《我的祖國》，優美的歌聲將會把演唱會推向高潮；表演者分別在各類聲樂比賽中獲得冠軍和優秀獎項，鋼琴伴奏是資深專業鋼琴演奏家及伴奏李琳老師。