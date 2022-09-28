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2022「家庭小廚師」繪畫比賽開始收件歡迎6-16歲學子踴躍參加

紐約訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子的想像力與創造力。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子的想像力與創造力。

為鼓勵華人學子揮灑創意及表達自我，世界日報與美國味全公司在2022年將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽進行創作。本屆主題為「家庭小廚師——Little Chef of the Day for My Family」。疫情衝擊以及高通脹背景下，華人家庭壓力逐步增大。許多華人家長在需要工作貼補家用的同時，不少還要負擔為家人烹飪的責任，非常應該得到讚賞、安慰以及認同。孩子或許還未能有能力為家庭分憂，但暢想繪畫出為家人做的一餐是正能量的開始，此畫作可以潛移默化地培養他們的家庭責任感，使父母感到暖心。此主題也契合美國味全五十週年「分享愛，分享美國味全」的主題，讓小朋友將內心對於家長的感激與愛從畫作中分享出來。

今年的比賽將依年齡分成五組，分別為：6-7歲組（滿6歲至未滿8歲）、8-9歲組（滿8歲至未滿10歲）、10-11歲組（滿10歲至未滿12歲）、12-13歲組（滿12歲至未滿14歲）、14-16歲組（滿14歲至未滿17歲）。

參加者須以繪畫紙（11吋寬X14吋高或14吋寬X11吋高）設計作品，競賽主題為「家庭小廚師」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），務必於2022年11月9日之前寄達紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357）即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金200美金，第二名可得160美金，第三名可得120美金，佳作獎可得60美金。收件截稿日期為：2022年11月9日（周三），評選結果及優勝作品將訂於2022年12月初刊登在世界日報並公布於活動官網。

欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站：bit.ly/wcwj22，電洽：718-746-8889（分機6361），聯繫人：張先生。

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