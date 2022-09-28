《生活的代價》：一部不容錯過的舞臺劇觸動內心深處久違的情感

《生活的代價》：一部不容錯過的舞臺劇。

Manhattan Theatre Club近期上演了《生活的代價》(Cost of Living)。故事以殘障群體為議題，雖沒有閃耀的明星陣容，也沒有足夠勁爆的賣點，卻讓人觸動了內心深處那久違的情感。推薦喜愛外百老匯 舞臺劇的僑胞，千萬別錯過這部有心有情的作品！

故事圍繞在兩對殘障人士和健全人士間，看似毫無聯繫的故事平行發生在舞臺上，在情緒和結構上彼此呼應。患有小兒麻痹的John雇傭了Jess為自己每天洗澡換衣，而Eddie自告奮勇照顧癱瘓截肢的前妻Ani。雙方從開始的不解和試探，到後來的熟悉與接納，每一個片段都踩在觀眾的淚點上。雖沒有大起大落的跌宕起伏，劇作家Martyna Majok用細膩沉穩又不失幽默的筆調，將這個哀而不傷的故事講得分外精彩。從Eddie開場的獨白開始，悲傷如涓流般絲絲滲出，沒有百老匯慣常的嘶吼咆哮通病，讓克制和留白帶給觀眾充分共情的可能，種族和階級的差異被很好地包裹在了劇情中。

好的作品絕對是整個團隊通力合作的結果。導演 Jo Bonney曾執導了上次的外百老匯版演出，對文本的闡釋拿捏精到。令人印象最深刻的片段，無疑是Eddie和Ani在浴室中的「鋼琴」一刻：一個合情合理又天外飛仙的瞬間，溫情又充滿詩意，包含了戲劇中最美好的一切。殘障演員Gregg Mozgala和Katy Sullivan均出演了2018的外百老匯版，此次仍延續了高水準的演出。新加入的健全演員David Zayas和Kara Young完美嵌入了原來的班底，尤其是David Zayas對Eddie的演繹，充分展現了一個外表粗糙的中年男子的豐富情感。Wilson Chin的舞美設計非常用心，簡單的轉檯、幾件家具、僅選取對角色最有意義的家中一角，這些設計所表現出來的殘破和不平衡，配合臺上角色「殘缺」的身體，創造出一種獨特的平衡感。

這部《生活的代價》沒有試圖美化殘障家庭的困境，也沒有居高臨下地表露同情，反而試圖靠近這些真實的困境，將暴躁、痛苦、悲傷以及字裡行間的愛都呈現在舞臺之上。小兒麻痹扭曲的手臂、截肢後刺眼的缺失，這些都對觀眾造成了直觀的衝擊，但卻不會讓人感覺壓迫。兩段故事相互呼應的洗澡片段裡，殘障的身體被赤裸地暴露在臺上，演員沒有掩飾自己的恐懼和尷尬，但也沒有刻意展示傷口；換言之，殘障的身體沒有被當做怪胎對待。作為一部表現邊緣群體的作品，最難的是如何正視殘障的身體：不高高在上地視而不見，也不假意仁慈地施捨憐憫，平等接受、平等展示、平等交流，這樣才能讓觀眾在演員的身體裡看見自身，也在角色的離別中想起自己的悲歡，最終被引向那個超越健全和殘障的問題：生之代價是什麼？

後疫情 時代，人們都壓抑了不少負面情緒，《生活的代價》這部演出讓觀眾隨著劇情逐漸投入，讓人體會到「同呼吸，共命運」的感受。