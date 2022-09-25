將建築設計「轉碼」，專注於可持續發展的 AI 建築設計師郭飛

郭飛先生 2019 年 MARS 虛擬設計大賽獲獎作品「平行辦公宇宙」。

最近幾年，各行各業都流行著「轉碼」。在這個說法背後其實體現的是民眾對於科技高回報、高效率和高價值的肯定以及對使用科技改變各行各業的悸動。郭飛先生就是這樣一個成功將「碼」帶入本行，降低成本同時提升成效的範例。

2008年，郭飛先生在完成天津大學建築設計碩士學位後即加入中國建築行業最大的綜合性研究和開發機構中國建築科學研究院。他在職業的開端加入了成都來福士廣場專案。初出茅廬的他已在設計方案中貢獻了自己對於微觀都市策略規劃和東亞園林的研究、知識和理解，讓專案達到了新的層次，同時開啟了他對可持續發展建築的學術熱情。後來該項目榮獲了中國建築行業工程品質最高榮譽的魯班獎、全國優秀工程勘察設計一等獎和中國建築學會優秀建築結構設計一等獎等行業最高獎項。在接下來的幾年內，他先後參與了北京 前門大街 B3B6 地塊專案、北京薈聚購物中心（包含宜家及吉尼斯世界紀錄最大地下停

車場）和新疆 都拉塔口岸城市設計等中國各地知名標杆專案。在這些項目中，他也充分發揮專業優勢，結合規劃背景，在保障實用性的情況下體現可持續發展的設計意識，交上漂亮的答卷。

2016 年，時年35歲的郭飛先生毅然選擇來美繼續深造他實踐多年的衍生設計和可持續發展並在 2018 年獲得賓州 州立大學該方向的建築學碩士學位。他的職業也迎來新高峰。回到中國後，他加入維思平建築設計並擔任公司重大專案深化設計的技術總負責人。他主導研發了建築領域 AI 數位設計技術並已獲得多達十三項包括辦公樓標準層設計、建築幕牆智慧化設計、自由曲面玻璃金屬表皮設計等方向的軟體著作權專利並獲得了行業內的大面積應用和推廣。這些 AI 技術逐漸聚合成一套融合城市規劃、建築立面、平面設計、日照分析等一體化的人工智慧 設計系統，解決行業公認難點，在保障品質的前提下將前期強排設計過程節約了多達一百個工時！成功打破了行業人均產值五十萬的僵局，讓公司的人均產值翻番。郭飛先生使用自己開發的 AI 技術的作品「平行辦公宇宙」也榮獲了 2019 年MARS 虛擬設計大賽的三等獎。使用這些技術的實體專案也獲得了市場的肯定。以番禺工業總部經濟園區科技創新中心專案為例，郭飛先生牽頭研發的設計系統在造價成本降低五百萬的前提下實現了五千萬的整體園區增值，現已成為番禺經濟開發區的標杆專案。

將 AI 與建築設計結合正是時下的新興領域，而可持續發展和對未來城市的再規劃更是現代城市所面臨的重要課題，相信郭飛先生一定能繼續給行業注入新的變革力。