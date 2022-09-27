09/27-10/10看影片抽大獎富足退休第3堂課

MassMutual萬通互惠理財紐約市分行理財專員Cindy Shi施，講解第3堂課的內容。（照片由Cindy提供）

富足退休 6堂課，截至今日已推出三堂退休影片，內容針對完善的退休生活計劃，提供更多資訊給在地華人。本期影片內容的主題是「已婚、離婚和喪偶者領取退休社安金 的不同策略」，歡迎民眾掃描二維碼瞭解詳情。

世界日報 從9月27日至10月10日止，推出第3堂課的線上抽獎活動。民眾觀看影片瞭解完退休資訊後，只需要簡單地填寫問卷並完成兩道題目，即可參加抽獎。本次活動將抽出12名中獎者，送出$20面值的亞馬遜電子禮卡、空氣循環機、果汁機以及2合1兩用咖啡機等。

富足退休第三堂課的講座，世界日報同樣邀請了MassMutual萬通互惠理財紐約市分行的理財專員Cindy Shi施，請她講解「已婚、離婚和喪偶者領取退休社安金的不同策略」。

Cindy在課堂上分享已婚、離婚和喪偶者，在結婚或離婚多久後，或是在其他各種情況下，從幾歲開始可以領取退休社安金。Cindy對此類信息皆提供了詳細的說明，同時也分享了是否可以一邊領取工資一邊領取退休社安金。