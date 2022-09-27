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全國最大規模路邊堆肥收集服務紐約皇后區10/03開始試行

工商記者鍾淑美／紐約訊

紐約清潔局與皇后區居民分享一個好消息，皇后區將於10月3日開始提供路邊堆肥收集服務，所有住宅樓收取可以堆肥的垃圾，居民可以將樹葉和庭院垃圾、食物殘渣以及被食物弄脏的紙推出來準備回收。

為了保護環境，市長亞當斯宣布，從10月3日起，市清潔局(DSNY)每周到皇后區的所有住宅樓收取堆肥材料和有機廢物，包括廚餘、落葉、存放食物的紙製品等，該項目將是全國規模最大的堆肥項目。這項每周在皇后區路邊採取堆肥的行動，不僅能保持街道的清潔，同時還能應對氣候變化。

全市41%的行道樹都在皇后區，該堆肥項目將收集大量落葉，皇后區居民需要做的就是將這些垃圾放在單獨的袋子或垃圾箱中，清潔局將每周上門收取。

副市長喬西(Meera Joshi)指出，該項目是全市清理工作的一部分，自今年年初起由市府提供資金，在每所公校收集有機物，並在街道上增加了250個智能堆肥垃圾箱。

清潔局局長緹西(Jessica Tisch)表示，當局研究了過去行之有效的方法，開發了一種智能、創新的解決方案，將提高紐約市民的生活質量並減少鼠患問題。

該項目從10月3日起持續至12月，於冬季暫停，再於2023年3月底恢復。與以往的堆肥項目不同，這一新項目不需要註冊，皇后區居民只需在指定的日期拿出他們的垃圾即可。所有收集堆肥垃圾的時間表於9月中旬在清潔局官網公佈，當局會將收集到的垃圾轉化為可再生能源。

想要瞭解如何參與這項簡單、乾淨的計劃，請上網：nyc.gov/CurbsideComposting，或撥打#311。

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