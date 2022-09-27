美國房貸利率、通膨率達新高美洲貸款提供專業高效的服務

近日，受美聯儲持續加息的影響，本周貸款利率 上升至近14年來的最高水平。截至9月12日，根據Mortgage News Daily的數據，30年期貸款利率已升至5.98%，且可能繼續升高。儘管在新冠疫情期間經濟增長減速、貸款利率上升，讓房地產市場暫時冷卻、全美地產市場房屋價格上漲勢頭一路減弱，但大多數行業穩定的就業 數據表明，經濟可能處於拐點，仍在增長，例如8月全美仍新增就業崗位31.5萬個。隨著家庭收入的持續增長，強勁的就業市場支撐了房屋需求。

2022年美國通脹率持續走高，6月高達9.1%，遠超房地產增值。購房能在一定程度上抵禦通貨膨脹，雖然目前貸款利率很高，短期內仍在高位，但利息支付仍低於通脹率，在利率下降時，房主可以再貸款降低利息。美國對於自住房貸款者有一定的稅務補貼政策，購買住宅貸款的房貸利息和繳納的房地產稅都可減稅，且可享資本收益豁免的政策優惠。若收入在25%的稅率內，可得到相應的貸款利息稅減免；另通過資本收益豁免，在將來的應稅收入收益豁免中，還可再享單人25萬美元的稅務減免。實際貸款利率=帳面貸款利率*(1-免稅率)-通脹率；假如貸款利率8%、通膨率4%、免稅率30%，計算出來的實際貸款利率只有1.6%，此時若選擇長期固定貸款，便能早日實現擁有住房的夢想。

美洲貸款公司(Portico Mortgage Inc.)為客戶量身定制高質貸款項目，致力於向個人提供以信用為基礎的長期住宅、商業樓盤貸款，向企業家、中小企業和微型企業提供靈活實際的商業貸款，包括住宅、公寓、商業不動產、建築、土地、小型商業貸款、私人借貸等服務。貸款經紀定期接受政府部門指定的相關培訓，能夠專業、高效地為社區服務。

美洲貸款公司於2005年創建，在紐約州、新澤西州、加州等地區提供專業貸款服務。該公司擁有最專業的工作團隊，經驗豐富，秉承合法、效率、誠信的原則，為每一位客戶進行專業評估，尋求優質、低利率的貸款，滿足客戶所需資金。

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