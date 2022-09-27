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「澎湃朝陽註冊會計」良好口碑服務社區專精各類疑難稅務

工商記者任一峰／紐約訊
「澎湃朝陽註冊會計」專業人才濟濟，專精各類稅務疑難問題。
「澎湃朝陽註冊會計」專業人才濟濟，專精各類稅務疑難問題。

「澎湃朝陽註冊會計」是一家專業的華人會計師事務所，服務紐約華人社區超過十年之久。該公司擁有多位註冊會計師和稅務師合夥人，為方便華人僑胞，事務所在華人聚居的布碌崙和法拉盛都設有辦公室。澎湃朝陽註冊會計深耕華人社區多年，非常熟悉華人移民生活中遇到的各類稅務疑難問題，因此公司會根據每個人的實際情況予以分析解惑，提供相應的解決之道。與此同時，公司開通了各類諮詢熱線以及微信、LINE等新型社交平臺，可以更便捷地解答全美華人的問題，僑胞若有有任何稅務問題，歡迎前往諮詢。

「澎湃朝陽註冊會計」負責人表示，報稅是每一位民眾的應盡義務，但許多民眾卻對如何正確報稅、節稅等信息，缺乏正確的觀念和瞭解。例如，許多華人從事餐飲、指甲、建築等服務行業，拿著無任何記錄的現金收入不知如何報稅，澎湃朝陽會計都會向這些民眾認真地普及報稅的法律要求，並結合移民律師的建議，從實際收入和開銷出發，為他們綜合制定最好的稅務計畫。

此外，澎湃朝陽會計還特別強調一些拿現金收入的新華人移民朋友，盡可能不要遲到報稅，因為很多新移民朋友一開始沒有社安號，就算有現金收入也不報稅，都是等移民律師或者會計師提醒後再一次性補報好幾年的稅，這是非常不明智的做法。根據國稅局最新規定，報稅遲到2個月以上的聯邦最低罰款是$435，很多人交的稅都沒有這麼多，卻平白無故交了更多罰款，非常冤枉；正確的做法是找會計師申請個人稅號，及時申報現金收入。會計師幫忙申請稅號的費用一般不會超過一年的最低罰款，而且有些華人好幾年都遲報，所以找到一家專業的會計事務所非常重要，不僅可以解決您稅務問題上的煩惱，又可讓您節省寶貴的金錢和時間。

「澎湃朝陽註冊會計」專精移民群體中的各種會計稅務問題，僑胞若有有任何稅務問題，可以立即致電諮詢。電話（中/英）：718-851-2950、929-250-2489；布碌崙辦公室地址：773 60TH ST, 2FT, BROOKLYN, NY 11220；法拉盛辦公室地址：133-43 ROOSEVELT AVE 2FL, FLUSHING, NY 11354。

華人 報稅 移民

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