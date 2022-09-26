Sangel紅人歸膠囊享譽全球女性紅顏不老的秘密

Sangel紅人歸膠囊在北美、歐洲、亞洲及澳洲等幾十個國家獲得了一致好評，受益的女性朋友們不計其數，成就了女性朋友們紅顏不老的夢想。

現代醫學 研究發現：調理體內雌激素可以延緩卵巢衰退，能明顯減緩衰老進程。全球著名品牌——純天然Sangel紅人歸膠囊，從天然草本中提取精華，能夠營養和活化卵巢、改善卵巢微循環、全面調節女性內分泌，使雌激素水準恢復到理想的狀態，並讓許多中年後的女性不再受肌膚老化問題的困擾，恢復女性青春美麗的同時還能補益肝腎、健脾胃養心神、促進身體各器官的血液循環、提高機體的免疫能力。

雌激素對於女人，就好比汽油對汽車 來說那麼重要。人人都想擁有嬌嫩紅潤的臉頰和健康美麗的肌膚，者不僅使人顯得年輕，還能給人以美的享受。皮膚紅潤光澤、柔軟細膩、結實而富有彈性、既不粗糙也不油膩、有光澤感而少皺紋等，都是健康肌膚的標準。然而「歲月不饒人」，隨著年齡增長，卵巢功能逐漸退化、雌激素分泌減少，老化現象逐漸體現，皮膚受到了嚴重的影響導致彈性減弱，外觀皮膚顯得乾燥、失去光澤和滋潤感，從而使皮膚鬆弛、皺紋顯現。

女性肌膚出現老化原因是什麼？這是由於人到中年，分泌雌激素的卵巢功能逐漸萎縮和退化，導致雌激素分泌減少，而皮膚是雌激素的重要靶器官之一。雌激素的缺乏會使婦女皮膚發生明顯的變化，皮膚的水分也會比年輕人減少，因而中年及老年人皮膚易乾燥。皮膚原有的二三億小汗腺到中年後也逐漸萎縮、分泌減少，影響皮膚的濕度。皮脂腺的分泌趨向減少，也會使皮膚失去滋潤，更重要的是人到中年後皮膚血管收縮，對皮膚各種營養物質的供應均青年時相差甚遠。

雌激素的減少會帶來如此眾多的肌膚問題，那麼雌激素是怎樣發揮抗皮膚老化作用的呢？首先，通過增加酸性黏多糖和透明質酸保持皮膚濕潤，維持角質層的屏障作用；其次，局部或全身應用雌激素可以增加膠原含量，從而維持皮膚厚度；另外，雌激素也能增強血管形成，雌激素發揮作用主要是與雌激素受體結合而實現的。

人們常說「女人是水做的」，不如說「女人是雌激素做的」。女性細膩的皮膚、豐滿的軀體、高聳的乳房、特有的曲線等，無不與雌激素息息相關。能夠保持體內雌激素的分泌平衡，才是解決皮膚粗糙老化現象的根本所在。營養和活化卵巢、改善卵巢微循環，使卵巢有充足的營養和水分的供應，這樣卵巢才能定期排出卵泡、分泌雌激素，而雌激素的作用靶器官皮膚得到了雌激素的充分支持，從而使臉上的暗斑減輕或消失，皮膚細膩有光澤、皺紋減少，人自然就顯得年輕有魅力了。

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