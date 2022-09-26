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功夫皇后自助餐掀起飲食風潮任食任飲無限量供應

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
功夫皇后海鮮自助餐堅持提供高檔食材，任吃到飽，吸引了眾多食客的光臨。
功夫皇后海鮮自助餐堅持提供高檔食材，任吃到飽，吸引了眾多食客的光臨。

座落於法拉盛38Ave上（友聯街，華美銀行後）的功夫皇后自助餐，自開幕以來掀起了各界饕客的追逐，龍蝦、雪蟹腳、生蠔、野生三文魚等任食到飽，上百款餐飲無限量供應，親民價格、超值享受！開幕酬賓期間，功夫皇后自助餐備有10%的超級優惠，美味、價廉等優點吸引了大批食客光臨，幾乎天天爆滿。喜歡享受美食的僑胞們千萬不要錯過這一美食天堂——功夫皇后海鮮自助餐。

大家都知道，紐約是各國各地風味美食餐館的匯集之地，各種美味沒有找不到或吃不到的。吃飯要有伴，有伴一起吃飯總感覺特別香，而每個人喜歡的食物卻不盡相同，一般餐食的缺點是價格高昂且無法一次享受到所有美味。功夫皇后海鮮自助餐廳便是能一次解決所有煩惱的好去處，網羅各地美味、新鮮刺身、麻酥小龍蝦、最熱單品12吋雪蟹腿等，還有獨具特色的麻辣香鍋、水煮系列和北京烤鴨，以及功夫皇后的芝士焗海鮮系列：芝士焗龍蝦、芝士焗大蝦、芝士焗干貝、芝士焗生蠔等，食客們絕對不能錯過！

功夫皇后自助餐每日提供百種以上的繁多種類美食，不限量供應，讓食客吃到飽足。餐廳場地寬敞明亮、食材新鮮美味，特別能滿足疫情趨緩下消費者希望能大口吃肉、開懷暢飲的心態，這也是自助餐廳能經營成功的秘訣。雖在通膨下食材價格飛漲，功夫皇后卻因與海產直銷廠商合作，得以用最佳的價格提供上等的龍蝦、雪蟹腳、生鮮牡蠣（蠔）等高檔海鮮，無限量任吃，保證讓食客物超所值、大呼過癮。

功夫皇后自助餐的壽司吧檯上堆滿了色彩繽紛且美味的食物，專業的壽司師傅堅持以高級食材作為壽司基底，提供您鮮甜無比的野生鮭魚、味美且營養豐富的魚卵壽司、滿足您澱粉渴望的加利福尼亞壽司卷(California rolls )等；除了壽司部分，功夫皇后自助餐還提供各類點心和麵條吧檯。功夫皇后雖是華人經營，但仍有許多美式佳餚可供選擇，如牛排、排骨、披薩、通心粉奶酪沙拉和果凍等，都是十分吸引人的。功夫皇后的甜品吧檯充滿了誘人的甜點，約20多種的美味甜點，被切成小塊或放在一個小容器中，讓每位客人可品嚐到多種樣式和口味，同時也能盡量避免過量的甜蜜負擔，經營人配合時令所提供的時令甜品更讓人倍感貼心。

除了任吃到飽、令人大快朵頤的龍蝦外，您還可以吃到阿拉斯加12吋雪蟹腳、大蝦、鮮鮑、填塞蟹(stuffed crab)、煮熟的牡蠣、奶油醬汁的蟶蚌/蛤/魚等。在家禽區，帶骨的肉品如鹽水雞腿、烤鴨腿等，都令人吮指而回味無窮。烤豬全體及各式風味小籠等，則是為喜愛港式點心的僑胞所準備的；還有滋補雞湯兼俱美食養生的功效，不容錯過！十月九日前，全天侯皆可享有10%off優惠。功夫皇后海鮮自助餐廳(K.Q. Buffet)堅持「價格有限、美味無限」的經營理念，歡迎僑胞闔府光臨，地址：142-28 38th Ave, Flushing, NY 11354，電話：347-840-0198。

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