我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

合禧安針灸中醫診所今日隆重開幕　著名中醫吳介峰親自主理

工商記者鍾淑美／紐約訊
歡迎僑胞掃描二維碼加入群組，吳介峰醫師將定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。
歡迎僑胞掃描二維碼加入群組，吳介峰醫師將定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。

位於小頸的合禧安針灸中醫診所Halcyon Acupuncture Clinic今日隆重新張，診所由著名中醫師吳介峰主理，特別提供Covid（新冠）康復治療，幫助病人恢復味覺、嗅覺和呼吸道功能。診所接受部分保險，自費者優惠，歡迎各界洽詢。

吳醫師專精因壓力或更年期不適而引起的睡眠失調等症狀，提供急/慢性痛症、偏頭痛、坐骨神經痛、腸胃不適、中風後遺症、不孕不育、季節性過敏等病症的治療。 該診所除針灸治療外，還提供其他有效的輔助治療，包括電針、拔罐、刮痧等中醫療法，特聘持醫療推拿執照的推拿師參與治療。

台灣出生的吳介峰醫生和弟弟同是中醫師，家族中也有多人從醫，他本人擁有紐約石溪州立大學經濟、生物雙學士學位。由於從小對中醫興趣濃厚，吳醫生在佛州中醫學院深造，並以第一名的優異成績畢業，通過美國中醫師特考後開始行醫。為了更全面地及時診治患者，他曾接受紐約州EMT( 緊急醫療救護）的特訓，可以提供各種職業傷害的痛症醫療，口碑極佳，是患者心中仁心仁術的好醫生。

 

特別值得一提的是，該診所從台灣引進特效痛症貼膏，對全身各部位均有奇效。此外，吳醫師根據患者病症，採用FDA批准、美國公司生產的科學中藥進行治療和身體保養，為病人減輕煎煮中藥、喝中藥的困擾，幫助大家脫離亞健康狀況。

為了方便僑胞就醫，他特別選擇華人聚集的皇后區和長島交界的小頸Little Neck Shopping Mall旁開設診所，不僅有大型停車場，附近中國超市和餐館、Paris Bagette麵包店、銀行、健身房等生活休閒機能齊備，讓就診心情如同參加養生活動般輕鬆愉快。

吳醫師視病如親、重視醫患關係，特別開設醫患亙動的微信和Line群組，定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。

合禧安針灸中醫診所諮詢和預約電話：516-441-2633，地址：56-21 Marathon Parkway, Ste 2, Little Neck, NY 11362（小頸新大眾超巿旁，大通銀行Chase Bank樓）。診所開業時間是每周一、三、六，上午10點至下午6點（周日僅接受提前預約的病人）。

歡迎僑胞掃描二維碼加入群組，吳介峰醫師將定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。
歡迎僑胞掃描二維碼加入群組，吳介峰醫師將定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。

長島 微信 健身

上一則

ABI 家庭護理公司長期招聘護理員

下一則

曼哈頓養老院爆退伍軍人症 已5死

延伸閱讀

中國頭針發明者焦順發老教授一代針王、大醫精誠、名醫濟世

中國頭針發明者焦順發老教授一代針王、大醫精誠、名醫濟世
開會尿意告急尷尬 中醫助甩夢魘

開會尿意告急尷尬 中醫助甩夢魘
睡個好覺好難？中醫治療失眠有解

睡個好覺好難？中醫治療失眠有解
嗨中秋 福全健保特別贊助耆英養生保健講座

嗨中秋 福全健保特別贊助耆英養生保健講座
韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

2022-09-17 14:45

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招