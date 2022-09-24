合禧安針灸中醫診所今日隆重開幕　著名中醫吳介峰親自主理

歡迎僑胞掃描二維碼加入群組，吳介峰醫師將定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。

位於小頸的合禧安針灸中醫診所Halcyon Acupuncture Clinic今日隆重新張，診所由著名中醫師吳介峰主理，特別提供Covid（新冠）康復治療，幫助病人恢復味覺、嗅覺和呼吸道功能。診所接受部分保險，自費者優惠，歡迎各界洽詢。

吳醫師專精因壓力或更年期不適而引起的睡眠失調等症狀，提供急/慢性痛症、偏頭痛、坐骨神經痛、腸胃不適、中風後遺症、不孕不育、季節性過敏等病症的治療。 該診所除針灸治療外，還提供其他有效的輔助治療，包括電針、拔罐、刮痧等中醫療法，特聘持醫療推拿執照的推拿師參與治療。

台灣出生的吳介峰醫生和弟弟同是中醫師，家族中也有多人從醫，他本人擁有紐約石溪州立大學經濟、生物雙學士學位。由於從小對中醫興趣濃厚，吳醫生在佛州中醫學院深造，並以第一名的優異成績畢業，通過美國中醫師特考後開始行醫。為了更全面地及時診治患者，他曾接受紐約州EMT( 緊急醫療救護）的特訓，可以提供各種職業傷害的痛症醫療，口碑極佳，是患者心中仁心仁術的好醫生。

特別值得一提的是，該診所從台灣引進特效痛症貼膏，對全身各部位均有奇效。此外，吳醫師根據患者病症，採用FDA批准、美國公司生產的科學中藥進行治療和身體保養，為病人減輕煎煮中藥、喝中藥的困擾，幫助大家脫離亞健康狀況。

為了方便僑胞就醫，他特別選擇華人聚集的皇后區和長島 交界的小頸Little Neck Shopping Mall旁開設診所，不僅有大型停車場，附近中國超市和餐館、Paris Bagette麵包店、銀行、健身 房等生活休閒機能齊備，讓就診心情如同參加養生活動般輕鬆愉快。

吳醫師視病如親、重視醫患關係，特別開設醫患亙動的微信 和Line群組，定期和大家交流關於中醫養生的知識和訊息。