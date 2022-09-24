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ABI 家庭護理公司長期招聘護理員

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
ABI家庭護理公司是領導業界、最專業可靠的家庭護理公司。
ABI家庭護理公司是領導業界、最專業可靠的家庭護理公司。

ABI家庭護理公司(ABIHealthCare)成立15周年了！15年來風風雨雨，ABI家庭護理公司不斷成長、壯大，逐漸成為行業領先者，並且成為業內最好的家庭護理機構之一。自2007年以來，ABI家庭護理公司已為居住在紐約五大區和長島拿騷縣、薩福克縣的兩萬多名病人提供服務。可以說，ABI家庭護理公司是一家在紐約地區占主導地位的、可靠的、專業的家庭護理機構。

作為業內最好的家庭護理機構之一，ABI家庭護理公司致力於幫助病人在家中和社區中保持安全和健康。15年來，ABI家庭護理公司朝著創立之初就設定好的高標準，不斷努力保持和前進著，堅持「奉獻愛心，呵護健康」的準則。所有家庭護理員都經過政府認證和嚴格背景調查，全部持有專業護理執照、符合紐約州衛生局要求、接受過完整的犯罪背景調查、瞭解最新的行業趨勢和實踐。ABI家庭護理公司堅持低事故率、低住院率和低再入院率，成為因多種原因需要家庭護理人的首選機構。

ABI家庭護理公司始終致力於提高服務質量並增強客戶體驗，從家庭服務到臨終關懷服務都可以提供專門的需求方案。ABI家庭護理公司提供的每項服務都是圍繞病人的需求展開，對每位病人都投入相當的時間和資源來徹底瞭解他們的需求，無論是日常輔助生活（如保持個人衛生、穿衣、做飯和清潔）或是精神支持，都能滿足病人的需求。

會說多種語言的護理員是ABI家庭護理公司的重要優勢，護理員們可以用多種不同的語言和方言進行交流，使ABI家庭護理公司能夠為具有不同文化背景的人們提供服務，對此ABI家庭護理公司深感榮耀。ABI家庭護理公司成立15年來，已有近三萬名政府認證的家庭護理員加入ABI。該公司有著可多種選擇的工作時間以及高於行業平均水平的工資/醫保/401K等好福利，另配有執照社工為護理員提供聯邦醫保紅藍卡、白卡等社會福利的諮詢，歡迎有志從事護理工作者加入ABI家庭護理公司的大家庭！即日起至2022年12月31，凡ABI家庭護理公司現職護理員推薦新的護理員入職且做滿3個月，推薦人即可獲得$300獎金；2022年6月22日-2022年12月31日，新加入的長期護理員可以享受報銷護理培訓學費或免費培訓拿到護理證書的福利。

ABI家庭護理公司還為護理員提供了多種免費的專業學習體驗和福利課程，幫助護理員們全面發展，更好地服務病人。上述福利僅適用於符合條件者，ABI家庭護理公司保留最終法律解釋權。ABI家庭護理公司法拉盛辦公室地址：131-07 40th Rd, Unit E15, Flushing, NY 11354，電話：718-819-5700；長島辦公室地址：313 Wold Country Road, Hicksville, NY 11801，電話：516-636-7800；曼哈頓辦公室(文件轉站點)地址：128 Mott Street, Suite 307, NewYork, NY 10013，電話：917-262-0841；布魯崙辦公室(文件轉站點)地址：945 57th Street, Lower Level, Brooklyn, NY 11219，電話：929-422-6577、929-407-9068。

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