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全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技

工商記者任一峰／紐約訊
2023年KIA旗艦SUV Telluride推出了一款專為野外探險打造的全新X-Pro車型。
2023年KIA旗艦SUV Telluride推出了一款專為野外探險打造的全新X-Pro車型。

日前Kia有史以來獲獎最多的車型Telluride SUV，在NBC的第74屆艾美獎頒獎典禮的黃金時段首次亮相，直播的節目中包括了新的創意活動和整合視頻。2023年，Kia的旗艦SUV推出了一款專為野外探險打造的全新X-Pro車型，而Kia通過該新車型達到新高度。

「Kia Telluride將Kia品牌提升到了新的高度，而新款Telluride X-Pro展現出的堅固性、性能和精緻度，將證明其遠行的能力」，Kia美國市場營銷副總裁 Russell Wager表示：「Telluride是Kia有史以來功能最強大的SUV，無論人們選擇什麼『流派』的生活方式，它都可以適應各種情況。 Kia很自豪能夠連續第三年成為電視學院和第74屆艾美獎的官方汽車贊助商，我們製作了包括各種獎項類別和電視類型的視頻短片，其中包括60秒的廣告，突出Telluride的多功能性，展示其堅固性能。Kia是一個正在達到新高度的品牌，這在很大程度上要歸功於Telluride SUV」，Wager 繼續表示：「我們想強調Telluride為其駕駛者帶來的新高度，同時也展示了Kia品牌的目標高度是沒有限制的。」

在9月12日星期一（東部時間晚上8:00-11:00/西部時間下午5:00-8:00）NBC播出的第74屆艾美獎頒獎典禮現場直播期間，包括Peacock首次實時轉播，Kia將首次亮相時長60秒的廣告片「雲」。除了60秒的廣告之外，Telluride X-Pro將作為獨特節目整合的一部分，涵蓋各種表演、電視類型，以突出如何根據不同方式來達到不同效果，即使是使用相同對話和演員。這部1分45秒的作品由Creative [email protected]創作，將涵蓋喜劇、戲劇、動作驚悚片和真人秀等類別，而Kia Telluride X-Pro SUV貫穿始終，唯一變化的是在某個類型和演員們對情況的處理方式。

作為美國最受歡迎和屢獲殊榮的三排八座SUV之一，Kia Telluride在2023年回歸，並在原版成功的基礎上進行了一系列改進。Telluride不僅吸引了超過75%的Kia新買家，而且由於客戶滿意度高，Telluride車主在重返市場購買另一輛中型SUV時，對該品牌忠誠度最高。

強大、強勁，Telluride一如既往地為各種冒險做好準備，無論是家庭公路旅行還是毫無限制的越野冒險。欲知更多詳情，請瀏覽：www.KIA.com。

SUV 艾美獎 汽車

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