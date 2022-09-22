9月24日「走向成功寫作」免費大學申請與寫作指導講座
由州衆議員寇頓辦公室主辦的「走向成功寫作」大學申請與寫作指導講座，將於9月24日舉行，期間共有兩場講座活動，免費向公衆開放；講座地點位於布碌崙賓臣墟區Bay25街29號，現場有中文翻譯。此次因人數有限，欲參加的華人家長及子弟請提前註冊，以免錯過良機。
此次非常有意義的活動由寇頓議員發起，得到了布碌崙華聯會、布碌崙華人社區服務中心的大力支持。寇頓呼籲學生及家長們充分利用此次機會，獲得並瞭解申請大學所需的知識。活動特邀從哈佛大學畢業的愛寫作中心(EWC)創始人陳曦(Jane Chen)前來布碌崙主講；作爲華二代哈佛高材生和愛寫作中心創始人，陳曦曾獲全額獎學金就讀於曼哈頓的三一學院(Trinity School)，2012年畢業於哈佛大學，此後從事投行工作多年。然而陳曦內心摯愛的一直都是寫作，2020年初她跟朋友一起成立了愛寫作中心，以一支哈佛打造的專業團隊來培養4-12年級的學生，提高他們的英文寫作能力，至今已幫助過百名高中生申請到名校。
作為州衆議員，寇頓一直很關注學生的教育問題，並且希望可以通過該活動將最好的教育帶到社區。爲此，寇頓特邀陳曦於本月24日（周六）前往布碌崙，爲社區學生和家長免費做大學申請與寫作指導講座。24日下午1時至2時30分，陳曦將主講「怎樣成功申請大學」，該主題適合高中生及其家長；接下來3時至4時30分，舉行「怎樣增進閱讀和寫作」講座，該主題適用於四年級以上的學生及家長。若已在準備申請大學，可帶大學申請文章前來。
欲瞭解更多詳情，請發電郵至：[email protected]，聯系Susan Zhuang。講座地址：29 Bay 25th Street, Brooklyn, NY 11214，感興趣者請速登：https://forms.gle/PnfifPS8pddk9jhx5註冊講座，切勿錯失良機！
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