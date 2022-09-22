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上海組曲SHANGHAI SUITE 揭幕林肯中心爵士樂第35季

工商記者高傑文／紐約訊
《上海組曲》
《上海組曲》

林肯中心爵士樂第35季，將以溫頓馬薩利斯WYNTON MARSALIS《上海組曲(SHANGHAI SUITE)》的美國首映作為開幕，時間為9月30日和10月1日晚上8時。

為慶祝爵士樂作為一種全球語言，林肯中心爵士樂團選擇溫頓馬薩利斯的《上海組曲》作為美國首演的開幕演出。《上海組曲》最初於2019年在上海演出，作品是對古代和現代中國音樂的沉思，靈感來自中國東方文明大國的神話、美食和建築，通過爵士樂來表達。

開幕之夜音樂會上，林肯中心爵士樂團將特邀單簧管演奏家黃葉來，與溫頓馬薩利斯一起詮釋《上海組曲》中，中國的生活和傳統文化。《上海組曲》將加入到溫頓馬薩利斯的其它標誌性作品中，如剛果廣場、維多利亞組曲和Marciac組曲，折射出他旅行中收集到的印象，就像艾靈頓公爵Duke Ellington在晚期的傑作，如遠東組曲、拉丁美洲組曲和新奧爾良組曲等。

關於《上海組曲》的靈感，作為林肯中心爵士樂和藝術總監的溫頓·馬薩利斯說：「就像中國音樂、布魯斯、所有早期的美國黑人靈魂歌曲以及盎格魯·凱爾特音樂，都是基於五聲音階的。韋恩Wayne為Art Blakey寫的較短的作品，也是基於五聲音階的。當然，中國比我們有更多的五聲音階，他們對這方面的使用也要復雜得多，不同尺度有不同的含義。」他繼續說：「我們一直在尋找其他傳統音樂和我們音樂的聯繫，我們整個季節都期待著能展示這些音樂之間的聯繫。」

《上海組曲》將在林肯中心爵士樂之家Frederick P. Rose Hall舉行，地址為曼哈頓第60街夾百老匯大道。首映門票現已發售，網址：jazz.org/shanghaisuite。

爵士樂 百老匯 曼哈頓

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