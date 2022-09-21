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美國恒康藥業集團強力推薦新包裝加強版的旗鑑保健品

工商記者黃元苓／紐約訊
改善現代人普遍睡眠欠佳的安睡康。
改善現代人普遍睡眠欠佳的安睡康。

由美國恒康藥業集團(HEALTH KEY GROUP)所推出的「康」字輩旗鑑保健系列產品，最近重新包裝設計；純白瓶身、舒爽清新，予人耳目一新的感受。此外，該公司為保健品重新編排宣傳單張，詳列各產品的草本成分，讓消費者在後疫情時代能夠更清楚明白，透過服用恆康保健品可望增強體魄、抗疫延年。

2022年9月9日，恒康藥業參加世界日報在法拉盛喜來登大酒店所舉辦的中秋文化節，在攤位上大力推廣旗鑑保健系列產品。同時，熱心公益不遺餘力的恆康負責人張碧恒醫生更慨捐十張免費理療卡供現場抽獎，引發熱烈關注。

恆康保健系列使用最新技術和設備生產，嚴格遵照GMP質量管理體系及要求，三大系列產品為（一）「康」字婦科系列，即婦瘤康、乳結康、月必康、更美康、女用及男用助孕康；（二）養身養神排毒系列，即安睡康、排毒康、蟲草免疫康；（三）防病強體系列，即胃腸康、明目康、生髮康、關節康、心腦康、清肺康、前列康。

上述系列中，針對防疫解毒所推出的安睡康，百分百天然草本成分，包含洋甘菊、纈草根、西番蓮、含羞草葉與柏子仁等，不含不必要或有害添加劑，確保最高安全性和有效性，有助促進健康睡眠周期、緩解壓力、增強記憶力，適用徵狀為失眠、多夢以及健忘等。另一同系列的排毒康，主要成分為箄薢、木通、山楂、荷葉、綠茶、白朮與奶飛薊等草藥，去濕排毒、除痰濕、降三高、調節水液代謝、消脂減肥、改善膚色，適用徵狀為脂肪與毒素堆積、代謝紊亂、體重管理困難、肢面浮腫、腹脹、口臭、便秘。

另一種對防疫有效的產品為蟲草免疫康，含有冬蟲夏草、黑與紅靈芝以及靈芝破壁孢子粉等主要天然成分，是以高科技提取的專有配方，充分發揮植物活性，可促進肝臟心臟功能、提高肺活量與新陳代謝、消除疲勞、改善睡眠、減輕放化療副作用，並能增強血液迴圈、調節免疫系統。蟲草免疫康適用徵狀為：高血壓、高血脂、高血糖、高膽固醇、失眠、睡眠品質差以及記憶力衰退等。

另一項新產品更美康，主要成分有茯苓、小麥草、桑椹、遠志、東方崖柏和半夏等天然藥草，能緩解更年期徵狀，滋養卵巢，延緩衰老，適合有潮熱與盜汗、陰道乾燥以及畏寒肢冷等徵狀的患者服用。

恆康產品諮詢/訂購熱線：718-271-4300。網址：Product.HealthKeyGroup.com。電郵：[email protected]。張碧恒醫生診所地址：曼哈頓華埠139 Centre St, #202，212-343-9398；法拉盛38-08 Union St, #5G，718-353-8500；艾姆赫斯特87-33 Justice Ave，718-505-3500。

可調節免疫系統的蟲草免疫康。
可調節免疫系統的蟲草免疫康。
恒康藥業張碧恒醫生(左)參加2022世界日報中秋文化節，大力推廣改頭換面、令人耳...
恒康藥業張碧恒醫生(左)參加2022世界日報中秋文化節，大力推廣改頭換面、令人耳目一新的系列保健品。
具有抗疫防毒效用的恆康排毒康。
具有抗疫防毒效用的恆康排毒康。

法拉盛 失眠 防疫

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