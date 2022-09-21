中國頭針發明者焦順發老教授一代針王、大醫精誠、名醫濟世

焦老在紐約開班傳授頭針。

一代針王、世界中醫聯合會頭針專業委員會會長、中國頭針發明人焦順發老教授，日前不辭辛苦，應邀飛行萬裡到美國大紐約地區開辦頭針臨床班，同時駐診於大紐約針灸中心Dr Jeffrey Chan陳平青教授診所，為大家診治疑難病症、解除痛苦，有需要者請預約就診。

今年是享譽世界的「焦氏頭針」發明的第五十一周年。1971年，焦順發教授通過運用針灸在頭部治療偏癱的臨床實踐和研究，起心動念，發明了「焦氏頭針」，其內容編進中醫院校針灸教材，並作為中國人自己的原創療法跨出國門，傳播至世界各地。五十多年來，「焦氏頭針」以理論堅實、操作簡便、療效顯著、易於推廣等優點，受到廣大中醫針灸同業的熱烈歡迎，令成千上萬的病患民眾從痛苦中康復。「焦氏頭針」已成為中華醫藥文化瑰寶中的一朵奇葩，為世界人民的醫療保健事業發揮出越來越大的作用，功勛卓著、美名遠揚。

焦老曾赴北京 中南海為前國家領導人等做頭針治療，陳雲等中央領導人親筆題字：「神針焦順發」、「頭針焦順發」，中國前衛生部長崔月犁也高度評價讚譽：「頭針神醫」。頭針療法榮獲1986年度全國中醫重大科技成果甲等獎，焦老著有《焦順發頭針》、《頭針療法》、《針道》、《頭針》等十多部醫學 著作。半個多世紀以來，焦老孜孜不倦地發展、演化、完善頭針，最近又取得突破性的進展，如飛針刺入、瞬間佳效等振奮人心的卓著療效。