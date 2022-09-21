惠安納健保提供優質醫療保健服務法拉盛亞裔服務中心隆重開業

惠安納健保紐約區總裁Julie Mascari(右三)、銷售副總裁Frank Pistone(左三)、市場銷售總監Cara Brown(左二)、市場高級經理唐程(左一)與應邀蒞臨參加新張慶典的嘉賓合攝於記者會。

企業500強之一、美國醫療保險巨頭Humana惠安納健康保險，多年來在華人社區提供優質的醫療保健服務。該公司首個亞裔服務中心落戶於法拉盛 羅斯福大道，並於日前隆重舉辦開幕典禮，為亞裔社區民眾提供優質醫療保健相關服務。新張慶典包括有Humana惠安納健保 紐約區總裁Juile Mascari、銷售副總裁Frank Pistone、市場銷售總監Cara Brown、惠安納市場高級經理唐程Terry Tang、應邀蒞臨致賀的紐約州參議員劉醇逸代表盧美華、法拉盛市議員黃敏儀代表朱蕾、亞美醫師協會外展部黃雪麗、仁德醫生公關專員李若冰等嘉賓，共同參加剪彩儀式，並有傳統的醒獅採青表演助慶，寓意吉祥安康，場面熱鬧非常。

Humana惠安納健保法拉盛亞裔服務中心位於羅斯福大道135-27號，全新設計裝潢、明亮寬敞，為區內符合聯邦醫療保險 紅藍卡、白卡、個人及團體保險資格的人士提供客戶及會員服務，有英語、國語、粵語、韓語等多種語言服務，方便民眾到訪諮詢健保相關問題。辦公服務時間：每週一至週五，上午9時至下午5時。

惠安納市場高級經理唐程(Terry Tang)表示：「在惠安納亞裔服務中心開啟之前，過往Humana惠安納一直以綠色標誌的街頭聯邦醫療保險流動服務車，停泊在法拉盛區圖書館附近，此外在華埠等華人聚居地區均有流動服務車，提供各種有關醫療保險的諮詢，已經服務華社逾10年，一直熱誠為社區的會員及市民提供便利服務。」

惠安納健保市場銷售總監Cara Brown在記者會稱：「很榮幸在法拉盛社區成立第一個辦事處，Humana對社區的承諾是力求跨越和長遠發展，讓投保人的生活更自在和安康、承保範圍更全面，這就是惠安納以人為本的服務宗旨。我們的專業人員可以提供多方面的健保服務最新資訊，致力於幫助Humana惠安納健保會員達到最佳健康狀態，幫助民眾對自己的醫療護理做出最佳決定，為民眾提供更好的服務。」

Cara Brown表示：「惠安納健保在高級經理唐程Terry Tang帶領的團隊下，將惠安納健保中文資訊有效地帶入法拉盛社區，取得了良好的反饋。特別是惠安納健保的『雙重特殊需求計劃』(Dual Special Needs Plan)，該計劃專為同時擁有Medicaid和Medicare的投保戶而設，這些投保人也就是所謂的『雙重資格健康計劃』。」

紐約區總裁Julie Mascari表示：「惠安納健保與競爭對手的最大不同之處，就是我們信守承諾。惠安納不僅在這個社區，同時在整個紐約市都有金融投資。更重要的是，我們聽取所有社區的意見，並且對未來有10年、20年的財務發展計劃。我們花了一週時間向社區解說我們的財務承諾，並將保持長遠發展。惠安納Humana是最值得信賴的健康保險公司，這是最為重要的！」

惠安納Humana成立於1961年，總部位於肯塔基州的路易士維爾市，是美國最大的醫療保險提供商之一，為多個細分市場的客戶提供廣泛的產品和服務；該公司在2022年財富世界500強排名中排40。惠安納Humana的醫療保險計劃遍佈全美50個州，許多醫療計劃在質量和客戶滿意度方面都取得了很好的成績。該公司還提供了一系列強大的額外福利計劃，作為一家以Medicare Advantage聯邦醫療優先醫療保險為主的健康保險公司，為客戶提供多種健康計劃，包括醫療保險、人壽保險、牙科保險等，在全美擁有1,300萬保險會員。