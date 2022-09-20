紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心推出捐卵受孕優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植特價優惠等，冰凍卵子優惠價$7000，歡迎有需要的僑胞前往該中心或致電洽詢。
張立澄醫生解釋說，他服務華人社區多年，看到許多華裔婦女移民美國後辛苦打工，導致延誤了懷孕生子的最佳年齡。當女性超過45歲後，試管嬰兒的機率會大幅下降，甚至小於5%。還有一些年輕婦女因長期勞累、精神緊張、環境改變而造成卵巢過早衰退，也使得她們很難懷孕。為了幫助超齡及卵巢早衰婦女實現擁有孩子的願望，諾貝爾不孕症中心推出捐卵試管嬰兒優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植特價優惠，冰凍卵子優惠價$7000。
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心位於曼哈頓中城36街（原以色列醫院不孕症試管嬰兒中心），服務華人社區20餘年之久。生於台灣、在美國長大並接受教育的華裔醫生張立澄經驗豐富，曾多次獲得美國國內和國際認可的多項榮譽，其嚴謹精湛的醫術，帶領團隊在治療不孕症試管嬰兒的領域嬴得了良好的口碑。張醫生畢業於加州大學洛杉磯分校、德克薩斯大學、哥倫比亞大學，擁有美國生殖內分泌不孕症專科特考文憑，會說流利中文。張醫師主治男女不孕、習慣性流產、試管嬰兒、人工受孕、卵子胚胎冷凍保存、胚胎性別選擇、代孕服務等。
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心電話：212-804-6666（國、粵、英語），地址：137 East 36th Street（近Lexington Ave），郵箱：[email protected]，網址：www.noblefertilitycenter.com。
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