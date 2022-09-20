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佳欣旅遊推出超值遊輪團

工商記者廖學錕／紐約訊
搭乘遊輪出遊悠閒舒適，大幅減少舟車勞頓。
搭乘遊輪出遊悠閒舒適，大幅減少舟車勞頓。

隨著世界各國取消入境隔離政策並對檢測要求簡化，眾人對旅遊的熱情迅速重燃。秋、冬之際通常是出遊的好時機，佳欣旅遊的兩個熱門遊輪團自推出後反應熱烈，現尚有少數名額保留。計畫在年底出遊的人，可把握最後的機會，在九月底前訂位報名。

冬天遊輪已駛離歐美熱門地點，前往南方熱帶，旅遊達人傅鶴鳴挑選了兩個航期：

第一團行程，12月初前往埃及、以色列及土耳其12天。每個人都想去埃及，但又不想多待，因此只停留開羅一整天，遊覽金字塔、人面獸身、騎駱駝、造訪展存木乃伊最多的埃及國家博物館。以色列也是僅停留一天，到耶路撒冷聖城、猶太哭牆和伯利恆。在土耳其、伊斯坦堡的兩天，遊覽索非亞大教堂、藍色清真寺和帝國王宮及水下宮殿。從出發港口雅典觀賞山上神廟，造訪地中海中古城堡、小島羅得和賽浦路斯。

第二團行程，明年1月底前往杜拜、沙特、卡達10天。杜拜人人想去但也不想多待，因此杜拜停留兩天，盡看全世界最富裕、最奢華、最科技的城市，同時還有世界最高樓、最大購物中心、最高摩天輪、未來博物館、帆船飯店等；還會到沙特的沙漠綠洲、卡達的獵鷹商店和貝律銘設計的伊斯蘭博物館。

有別於其他旅遊團，佳欣旅遊安排杜拜七星帆船飯店、阿布達比八星皇宮飯店、杜拜六星亞特蘭提斯酒店、阿拉伯綠洲、伊拉克全魚、五個價值千元的特色午餐及晚餐，精緻美食、緊湊行程、精彩可期！

這兩團名額所剩不多，感興趣者請務必把握機會在九月底前報名，可聯絡佳欣旅遊：法拉盛緬街37-02一樓F6A室，電話：917-375-7740，電郵：[email protected]微信號：9173757740。

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