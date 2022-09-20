10/8大紐約皇后區僑界慶祝中華民國111年雙十國慶

大紐約皇后區僑界慶祝中華民國110年雙十國慶護旗和升旗盛況。

大紐約皇后區 僑界慶祝中華民國 一百一十一(111)年雙十國慶，將於2022年10月8日（周六）上午9時30分至上午10時45分，於法拉盛 20小學(Union St & Barclay Ave)舉行升旗典禮；上午10時45分至上午12時整，舉行慶祝大會；上午12時整至下午3時整，舉行園遊會。為了來賓的健康，請配帶口罩並攜帶您的COVID-19疫苗注射證明。

大紐約皇后區已超過30餘年的僑界慶祝中華民國雙十國慶活動，每年吸引大批僑團代表、民選官員、青年領袖及社區達參與，去年的升旗典禮活動吸引了上百人參加。活動由護旗儀隊入場開場，隨後帶來歌唱表演暖場，空軍子弟學校聯誼㑹校友們亦自主組織，專業地擔當起護旗的重責大任；在眾人合唱美國國歌與中華民國國歌後，美國星條旗與代表中華民國以三民主義肈建之初衷的象徵自由、平等、博愛之精神的青天白日滿地紅國旗緩緩升起。

今年的雙十國慶活動亦舉行園遊會，週末全家可借著早旗和年少的親友們細述歷史，之後參與慶祝大會，全家同樂。民眾可在園遊會現場品嚐各式台灣美食，現場還有展示中華書法、剪紙、燈籠、紅包、皮影戲等傳統藝術的手作過程（節目因天時和人為情況，或許會有臨時更動），讓僑胞在異鄉感受中華文化。