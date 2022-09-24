聯合健保曼哈頓亞裔資訊中心盛大開幕　暨聯合健保亞裔市場部28週年誌慶

聯合健康保險團體及個人健康保險首席執行總監馬修．彼德森（中）、全美亞裔市場副總裁羅光甸（左六）及高層主管，與應邀蒞臨的社區賢達一起，為聯合健康保險在紐約市第5家支援美國亞裔社區的資訊中心開幕典禮剪綵。

喜逢聯合健康保險亞裔 市場部紮根社區服務僑眾踏入28週年之際，位於曼哈頓東百老匯35號的亞裔資訊中心，於9月14日（週三）盛大開幕並正式投入服務。該中心是聯合健康保險在紐約市第五家最新設立的健康福利 和資源中心，將服務紐約市華埠地區的美籍華裔民眾；紅藍卡/白卡受益人可以與客戶服務專員進行一對一諮詢，可以用英語、國語、粵語等，討論健保福利和瞭解保險的承保選項。

聯合健康保險28年來致力於幫助全國民眾過上更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱「紅藍卡」)及醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」) 受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過一百二十萬名的醫生、專業護理人員及六千五百家醫院和其他護理設施直接簽約。

聯合健康保險公司團體及個人健康保險首席執行總監馬修．彼德森(Matthew Peterson)致詞稱：「聯合健康保險是美國最大的企業，致力於滿足聯邦醫療保險受益人的健康和福利需求。全國有近1300萬人參加了我們的聯邦醫療保險計劃，通過這個新的資訊中心，我們將更容易為民眾提供與其文化相關的資源，例如健康計劃、福利工具、中文資訊和華語協助，希望對社區裡的個人健康有著積極影響。我們通過積極參與社區活動、與社區各界合作和成立資訊中心，很榮幸地成為這個活力社區的重要一員。」

聯合健保全美亞裔市場副總裁羅光甸先生表示：「今年是我們慶祝聯合健康保險亞裔市場部成立的28周年，正好回顧了我們為全美國華裔社區提供文化相關的支援和健康教育服務的各個里程碑。最早於1994年在唐人街開始的聯合健康保險亞裔資訊中心，直到現在成功在全美5個州/12個地點設立了亞裔資訊中心，讓我們有機會能幫助華裔社區的民眾過上更健康的生活，使他們能夠輕鬆獲得可負擔的優質醫療保健福利以及健康教育和服務。在這個資訊中心，紅藍卡/白卡受益人或是他們的照護者都可以獲得清晰及容易理解的資訊，讓醫療健保不再複雜難懂。我們期待有更多機會與社區各界合作，一起為社區的健康努力。」

聯合健保曼哈頓東百老匯亞裔資訊中心專門為提供健保計劃諮詢和會員服務而設，會員可以到訪並獲得信件翻譯、福利、索賠和社會服務查詢等協助。該中心可以幫助聯邦醫療保險會員申請政府福利，例如處方藥援助、聯邦醫療保險B部分免保費計劃、州醫療補助低收入計劃等；聯和健保的團隊會在這複雜的申請過程中提供指導和建議。